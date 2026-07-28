¡Mañana debuta la Selección Mexicana Femenil! :Horario, rival y transmisión

Conoce todos los detalles del partido de este miércoles donde debutarán las actuales campeonas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El pasado viernes 24 de julio dieron inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que la Selección Mexicana Femenil tendrá su debut este miércoles 29 para refrendar su título en esta competencia, después de haber conseguido ante Venezuela su anterior medalla de oro en el 2023. En esta ocasión llegarán dirigidas por Vanessa Martínez.

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El cuadro Tricolor Sub 23 ya ha estado concentrado desde hace algunas semanas y han disputado enfrentamientos amistosos. Cerraron su preparación con un duelo ante República Dominicana venciéndolas con un marcador de 3-0, por lo que con esto se preparan para este camino en busca de mantener los resultados positivos.

Las convocadas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Porteras

Celeste Espino

Azul Álvarez

Defensas

Karol Bernal

Natalia Colín

Carol Cázeres

Alexandra Godínez

Diana Guatemala

Ana Mendoza

Tanna Sánchez

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Mediocampistas

Natalia Coury

Silvana Flores

Nicole Pérez

Ella Sánchez

Fátima Servín

Delanteras

Lourdes Bosch

América Frías

Paola García

Mayalu Rausch

Valerie Vargas

Allison Veloz

Los juegos de la Selección Mexicana Femenil

El debut será el próximo miércoles 29 de julio ante Puerto Rico a las 17:00 horas del centro de México. Son tres los partidos que tendrá que disputar en esta fase de grupos: el siguiente sería el viernes 31 de julio frente a Colombia a las 17:00 horas; finalmente jugarán el domingo 2 de agosto contra Jamaica a las 14:00 horas.

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¿Cuál sería el camino si pasa?

En caso de que avancen entre los dos primeros equipos del Grupo B, tendrán que medirse en la semifinal el martes 4 de agosto a las 13:00 horas; en la pelea por la Medalla de Bronce sería el jueves 6 de julio a las 13:00 horas; y llegar a la final jugarían el jueves 6 de julio a las 19:00 horas, por lo que este sería el camino que tendrían que disputar.

En síntesis