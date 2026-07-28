¡Mañana debuta la Selección Mexicana Femenil! :Horario, rival y transmisión

El pasado viernes 24 de julio dieron inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que la Selección Mexicana Femenil tendrá su debut este miércoles 29 para refrendar su título en esta competencia, después de haber conseguido ante Venezuela su anterior medalla de oro en el 2023. En esta ocasión llegarán dirigidas por Vanessa Martínez.
El cuadro Tricolor Sub 23 ya ha estado concentrado desde hace algunas semanas y han disputado enfrentamientos amistosos. Cerraron su preparación con un duelo ante República Dominicana venciéndolas con un marcador de 3-0, por lo que con esto se preparan para este camino en busca de mantener los resultados positivos.
Las convocadas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Porteras
- Celeste Espino
- Azul Álvarez
Defensas
- Karol Bernal
- Natalia Colín
- Carol Cázeres
- Alexandra Godínez
- Diana Guatemala
- Ana Mendoza
- Tanna Sánchez
Mediocampistas
- Natalia Coury
- Silvana Flores
- Nicole Pérez
- Ella Sánchez
- Fátima Servín
Delanteras
- Lourdes Bosch
- América Frías
- Paola García
- Mayalu Rausch
- Valerie Vargas
- Allison Veloz
Los juegos de la Selección Mexicana Femenil
El debut será el próximo miércoles 29 de julio ante Puerto Rico a las 17:00 horas del centro de México. Son tres los partidos que tendrá que disputar en esta fase de grupos: el siguiente sería el viernes 31 de julio frente a Colombia a las 17:00 horas; finalmente jugarán el domingo 2 de agosto contra Jamaica a las 14:00 horas.
¿Cuál sería el camino si pasa?
En caso de que avancen entre los dos primeros equipos del Grupo B, tendrán que medirse en la semifinal el martes 4 de agosto a las 13:00 horas; en la pelea por la Medalla de Bronce sería el jueves 6 de julio a las 13:00 horas; y llegar a la final jugarían el jueves 6 de julio a las 19:00 horas, por lo que este sería el camino que tendrían que disputar.
¿Qué necesita México Femenil para ir al Mundial de Brasil 2027 y ganar un boleto para la Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?
En síntesis
- La Selección Mexicana Femenil de Vanessa Martínez inicia su participación el 29 de julio.
- Sus rivales de grupo serán Puerto Rico, Colombia y Jamaica.
- El equipo venció 3-0 a República Dominicana en su duelo de preparación.