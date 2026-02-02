Obed Vargas protagonizó uno de los traspasos más importantes en el último día del mercado de fichajes en Europa. El mediocampista mexicano de 20 años fue presentado como nuevo jugador de Atlético de Madrid tras su paso por Seattle Sounders y se sumó a una exclusiva lista de futbolistas del Tri que pasaron por el Colchonero.

El nacido en Alaska dejó una buena imagen en el Mundial de Clubes 2025 y ahora el Atleti abrochó su incorporación en el mercado invernal. Ahora bien, lo curioso de este traspaso es que Obed es aficionado de Atlético de Madrid desde pequeño, por lo que está llegando al club de sus sueños en el Viejo Continente.

Tras enfrentarlos en el Mundial de Clubes con Seattle Sounders, Vargas reveló: “Desde niño vi que a todos les gustaban el Madrid y el Barcelona. Yo, en cambio, me identificaba con el Atlético por la garra con la que juegan, por las Champions que perdieron y la Liga que ganaron. Ojalá algún día pueda llegar donde están ellos“.

Obed Vargas jugó contra Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes 2025 (GETTY IMAGES)

Ahora bien, Obed Vargas no es ni el primero ni el segundo jugador mexicano en ponerse la playera del Atlético. Por el contrario, hay un legado que comenzó Hugo Sánchez allá por 1981 y que se extendió con jugadores destacados como Raúl Jiménez o Héctor Herrera.

La lista completa de mexicanos que pasaron por Atlético de Madrid

Hugo Sánchez (1981–1985): es considerado una leyenda del Colchonero. Ganó una Copa del Rey y fue Pichichi con 54 goles antes de pasar al Real Madrid.

(1981–1985): es considerado una leyenda del Colchonero. Ganó una Copa del Rey y fue Pichichi con 54 goles antes de pasar al Real Madrid. Luis García Postigo (1992–1994): campeón de Copa del Rey en la temporada 1991-92.

(1992–1994): campeón de Copa del Rey en la temporada 1991-92. Raúl Jiménez (2014–2018): el más laureado. Ganó LaLiga 2013-14, Copa del Rey 2012-13, Supercopa de España 2014 y Europa League 2017-18.

(2014–2018): el más laureado. Ganó LaLiga 2013-14, Copa del Rey 2012-13, Supercopa de España 2014 y Europa League 2017-18. Héctor Herrera (2019–2023): fue pieza clave del mediocampo del Cholo Simeone en aquel plantel campeón de LaLiga 2020-21.

(2019–2023): fue pieza clave del mediocampo del Cholo Simeone en aquel plantel campeón de LaLiga 2020-21. Obed Vargas : acaba de firmar con Atlético de Madrid, procedente del Seattle Sounders.

: acaba de firmar con Atlético de Madrid, procedente del Seattle Sounders. Javier Aguirre (DT): aunque no jugó allí, sí fue entrenador. Tomó las riendas del equipo en 2006 y fue importante en el proceso de reconstrucción del Atleti antes de la llegada de Diego Simeone.

En síntesis

Obed Vargas fichó por el Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders a los 20 años .

fichó por el procedente del Seattle Sounders a los . El mediocampista mexicano destacó en el Mundial de Clubes 2025 antes de su traspaso invernal.

antes de su traspaso invernal. El canterano de Sounders se une a Hugo Sánchez y Raúl Jiménez en la lista de mexicanos colchoneros.

