¿Injusticia o no? Henry Martín rompe el silencio tras quedar fuera de la convocatoria de México

Luego de ser excluido de la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica, Henry Martín fue claro al determinar si fue o no una injusticia.

La exclusión de Henry Martín se consolidó como uno de los temas más debatidos una vez que la nómina de la Selección Mexicana salió a la luz pública durante la semana anterior. El encendido momento goleador del atacante del Club América, aunado a la alarmante falta de contundencia exhibida por los arietes tricolores a lo largo de la pasada Fecha FIFA, perfilaban un inminente retorno al representativo nacional que finalmente no se concretará, al menos en este cierre de 2026.

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La edición del Clásico Capitalino disputada la noche de este sábado en Ciudad Universitaria frente a los Pumas reavivó de inmediato los cuestionamientos en torno a su ausencia. “La Bomba” volvió a estremecer las redes, en esta ocasión haciendo efectiva una pena máxima, cuota con la que amplió su registro individual a 11 anotaciones y tres asistencias en 14 compromisos disputados dentro del Apertura 2026 de la Liga MX.

Cuestionado en la zona mixta posterior al cotejo sobre si consideraba una injusticia haber sido marginado por Rafael Márquez, el capitán azulcrema ofreció una respuesta serena y contundente: “¿Injusticia? No, cada entrenador, el de la selección, tiene la autoridad y la decisión de los jugadores. Uno trabaja, no para estar en selección, uno trabaja para su club; y la cereza del pastel es eso, es ir a selección.“

Lejos de cerrar las puertas a una futura convocatoria, el delantero yucateco dejó en claro que su prioridad absoluta se concentra en la disciplina de Coapa: “Nosotros nos enfocamos 100% en el equipo, los resultados llegan solos; si me toca en algún momento, voy a estar feliz. A la selección, como dije anteriormente, es imposible decirle que no, porque creo que es el orgullo, es la pasión y, para lo que todos estamos como deportistas, es lo más grande que puedes tener, ¿no? Representar a tu país. Y nosotros primero enfocados en el club, después las decisiones las tomarán.“

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“NOSOTROS NOS ENFOCAMOS EN EL EQUIPO” 🗣️



“Uno trabaja no para estar en Selección, uno trabaja para su club y el plus, extra y la cereza del pastel es eso”: Henry Martín



📹 Jorge Lara pic.twitter.com/3SyWfabLoT — MedioTiempo (@mediotiempo) November 8, 2026

El apoyo de Martín a los convocados

Ante la baja obligada de Raúl Jiménez, quien continúa con la rehabilitación de su rodilla izquierda tras pasar por el quirófano, el panorama lucía propicio para que Henry Martín reclamara un sitio estelar en el ataque azteca. No obstante, el “Káiser” se decantó por respaldar el cambio generacional con elementos como Santiago Giménez y Armando “Hormiga” González, sumando el sorpresivo llamado de Armando León, artillero que milita en la liga de Croacia.

Reconociendo el mérito deportivo de quienes integraron la nómina oficial, Martín remató con madurez y compañerismo: “No lo veo como una injusticia para nada. Los otros jugadores que están llevando han hecho las cosas bien, han trabajado, son el futuro de la selección y estamos al 100% para apoyarlos, para desearles lo mejor. Como siempre he dicho, desde donde nos toque, vamos a desearles lo mejor, vamos a darles todos los ánimos“.

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Sin la presencia del ariete americanista, Rafael Márquez afrontará un examen de máxima exigencia cuando el Tri se mida ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El compromiso de ida se celebrará este sábado 14 de noviembre en la cancha del National Stadium de Kingston, mientras que la serie se definirá en territorio nacional el martes 17, marcando el retorno del representativo tricolor al Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey.

En síntesis