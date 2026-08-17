¡Con 99 de ritmo! Así es la nueva carta de Hirving Lozano en EA FC 26

El Chucky se convirtió en el mexicano con mejor valoración en el videojuego con su nuevo cromo de FUTTIES.

Hirving Lozano volvió a sumar minutos con Los Angeles Galaxy luego de una larga inactividad en San Diego y EA Sports lo celebró con el lanzamiento de una nueva carta en el modo Ultima Team del FC 26. La misma llega como parte de la temporada de FUTTIES y convierte al Chucky en el mejor futbolista mexicano del videojuego junto con Raúl Jiménez (ambos con 97).

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El mejor atributo de la nueva carta de Lozano son los 99 puntos de ritmo (velocidad). Además, por tratarse de una carta FUTTIES, garantiza toda la química para que pueda encajar en cualquier plantilla, siempre y cuando sea ubicado en alguna de sus posiciones disponibles (la principal es extremo derecho).

La carta FUTTIES de Hirving Lozano en EA FC 26

Ritmo : 99

: 99 Tiro : 94

: 94 Pase : 90

: 90 Regate : 97

: 97 Defensa : 60

: 60 Físico : 85

: 85 Media: 97

La nueva carta de Hirving Lozano (Foto: captura del videojuego)

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Las 3 mejores cartas de México en EA FC 26

Hirving Lozano (97) – FUTTIES Raúl Jiménez (97) – FUTTIES Julián Quiñones (96) – Summer Stars

En síntesis