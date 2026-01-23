México derrotó por 1-0 a Panamá este jueves en lo que fue el primer amistoso del Tri en el año. Ahora el equipo de Javier Aguirre se enfrentará el próximo domingo a Bolivia para continuar con la preparación de cara al debut mundialista del 11 de junio ante Sudáfrica.

Más allá de los amistosos confirmados, se reveló que la Federación Mexicana de Futbol está en pláticas para que el Tri dispute un amistoso contra Brasil, una de las grandes potencias que dirán presente en el Mundial 2026.

Día y sede del amistoso ante Brasil

De acuerdo a lo revelado por el periodista Gibrán Araige, las negociaciones están muy avanzadas y las probabilidades de que México juegue con Brasil son altas. La idea es que el partido contra el Scratch se lleve a cabo el próximo sábado 30 de mayo.

La sede más probable para albergar el amistoso de la Selección Mexicana es Los Ángeles; allí se encuentra el Estadio SoFi, el Estadio Rose Bowl o el Estadio Banc of California como opciones de recintos para enfrentar a Brasil unos días antes del inicio del Mundial 2026.

Javier Aguirre y Carlo Ancelotti (Getty Images)

Luego de la victoria ante Panamá de este jueves, Javier Aguirre volvió a remarcar que el resultado en un amistoso no es lo más importante y que busca que el Tri se enfrente con rivales que los incomoden a modo de aprendizaje de cara a lo que vivirán los jugadores en el Mundial.

De esta manera, un amistoso contra Brasil sería una gran prueba para México. Por lo pronto, además del juego del domingo ante Bolivia, el equipo del Vasco también se enfrentará con Islandia en febrero y luego lo hará con Bélgica y Portugal en la Fecha FIFA de marzo.

