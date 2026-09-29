Por qué no juega Diego Campillo el México vs Perú

Esta es la razón por la cual Diego Campillo no saldría el día de hoy con la alineación titular de Rafa Márquez.

Este martes la Selección Mexicana disputará su segundo partido amistoso de la Fecha FIFA, por lo que Rafael Márquez ya reveló la alineación con un 11 totalmente diferente. El estratega dejó claro que quería ver el potencia de los nuevos jugadores y fomentar la competencia interna, pero en los titulares no aparece Diego Campillo.

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¿Por qué no juega Campillo?

El jugador de Chivas se ha convertido en uno de los incondicionales para el equipo de Gabriel Milito, el central rojiblanco en esta ocasión, pese a que no cuenta con Israel Reyes ni Johan Vásquez, Rafa decidió no darle cabida al jugador del Rebaño y en su lugar prefirió a Víctor Guzmán quien también se ha consolidado con Rayados.

La ausencia del jugador de Chivas en esta ocasión es meramente táctica para conocer las fortalezas y deficiencias de cada uno de los jugadores, por lo que es probable que pueda tener minutos más adelante dependiendo de cómo vea esa zona, ya que parece ser que sus titulares, por ahora serían inamovibles ante Estados Unidos.

En síntesis

Rafael Márquez presentó un once inicial totalmente distinto para este segundo partido amistoso.

presentó un once inicial totalmente distinto para este segundo partido amistoso. Diego Campillo no fue incluido en la alineación titular de la Selección Mexicana.

no fue incluido en la alineación titular de la Selección Mexicana. Víctor Guzmán arrancará como defensa central ante las ausencias de Reyes y Vásquez.