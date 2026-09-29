Por qué no juega Gilberto Mora

Después de su primer gol como 10 de la Selección Mexicana, Rafael Márquez no lo contempló para el 11 inicial ante Perú.

Este martes la Selección Mexicana tendrá su segundo duelo amistoso de la Fecha FIFA ante Perú. Después de la primera anotación que tuvo ante la escuadra de Colombia con su camiseta número 10, Gilberto Mora no saldrá el día de hoy en la alineación titular de Rafael Márquez. De esta manera, el estratega hizo modificaciones.

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Gil Mora no va de titular ante Perú

Con la llegada de nuevos elementos a la concentración del cuadro Tricolor, el estratega quiere que haya competencia interna, por lo que está dispuesto a utilizar a otros jugadores para este partido con la idea de analizar qué futbolistas se ajustan mejor a cada una de las posiciones y por ello hoy no cuentan con Gil Mora.

Además el siguiente rival del equipo nacional es ante Estados Unidos, por lo que es más seguro que Márquez decida que el juvenil de 17 años esté considerado para este enfrentamiento y no a la escuadra de Perú, donde ciertamente tiene mayor oportunidad de probar qué tipo de jugadores serían titulares y una segunda opción de cambio.

La opción que podría ser funcional para el estratega en esta posición podría ser Obed Vargas, ya que regularmente con Javier Aguirre esta oportunidad la recibía Brian Gutiérrez, pero en esta ocasión no fue convocado a estos enfrentamientos, por lo que es la opción que le queda de manera más natural a Márquez para cubrir esta ausencia.

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En síntesis