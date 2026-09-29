Rafael Márquez continúa evaluando futbolistas en sus primeras semanas como seleccionados de México, en busca de proyectar su futuro “equipo ideal”. El nuevo director técnico de la escuadra nacional realizó una convocatoria con varios talentos que apunta a ver. Y el último de ellos saldrá a la cancha esta misma tarde.

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Varios nombres importantes se disputan la titularidad en el arco de México tras el retiro de Guillermo Ochoa. Por buen tiempo estuvo Tala Rangel, otros partidos apareció Luis Malagón, también Carlos Acevedo. Sin embargo, hoy ante Perú el dueño de la portería será Oscar García. El entrenador del ‘Tri’ se la juega con uno de los jóvenes.

Para quienes no lo tienen tan visto, Oscar García es actualmente el guardameta titular del León, uno de los equipos que más está destacando en esta temporada de la Liga MX. Hace poco más de un año que se ganó el puesto en ‘La Fiera’, y por estos tiempos que corren ya es definitivamente el golero indiscutido del conjunto esmeralda.

México tendrá a Oscar García desde el inicio [foto: Getty]

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Oscar García tiene apenas 23 años de edad, nació en julio de 2003 precisamente en León, Guanajuato. Desde chico formó parte de las fuerzas básicas del Club León, equipo del cual también es aficionado de corazón. Luego de un largo proceso de desarrollo, finalmente tuvo su oportunidad, la aprovechó y hoy llega a la Selección Mexicana.

Si bien tendrá su debut oficial con México con Rafa Márquez como seleccionador, Oscar García ya formaba parte del proceso desde que estaba Javier Aguirre. El ‘Vasco’ lo había llevado como sparring a la Copa del Mundo, por lo que conoce bien al cuerpo técnico y al grupo de futbolistas. Hoy le tocará por primera vez jugar junto a ellos.

Desde su debut en Primera División, Oscar García ya suma 43 partidos disputados en la máxima categoría, donde encajó 66 goles y consiguió 12 vallas invictas en 3870 minutos. En León está pasando por su mejor momento profesional en este semestre, acompañado por una gran actualidad del equipo. ¿Cómo le irá en su estreno con México en el amistoso ante Perú?