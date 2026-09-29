Por qué no juega Tala Rangel hoy el México vs Perú

Pese a ser el portero clave durante el mandato de Javier Aguirre, Rafael Márquez decidió no poner a Tala Rangel en el 11 titular ante Perú.

Este martes la Selección Mexicana jugará su segundo partido amistoso de la Fecha FIFA ante Perú. A diferencia del primer encuentro, Rafael Márquez hizo un plantel nuevo para este partido, por lo que una de las ausencias que tendremos para este duelo es precisamente la del portero, Raúl Rangel, quien no será titular en esta ocasión.

Publicidad

¿Por qué no juega Tala Rangel?

De acuerdo con los 11 elegidos por Rafa, en esta ocasión le dará la oportunidad a Óscar García de probarse en el arco. La idea de haber dejado al Tala fuera para este encuentro es porque precisamente quiere analizar otros perfiles. Todo parece indicar que ante Estados Unidos sería de nueva cuenta el arquero de Chivas quien regrese al 11, pero por ahora hará esta prueba.

El guardameta de León será quien salte hoy al terreno de juego, de esta manera la ausencia del Tala se debe sólo a un tema táctico de cambio que quiere hacer Márquez para conocer a todos sus jugadores. Esto se venía sabiendo desde que el estratega mencionó que quiere que haya competencia interna y le daría oportunidad a los jóvenes también.

En síntesis

Raúl Rangel no será el portero titular de la Selección Mexicana ante Perú.

no será el portero titular de la Selección Mexicana ante Perú. Óscar García , arquero de León, iniciará el encuentro por decisión de Rafael Márquez.

, arquero de León, iniciará el encuentro por decisión de Rafael Márquez. Rafael Márquez cambió el plantel por razones tácticas para analizar otros perfiles.