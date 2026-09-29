La escuadra nacional no tendrá al 'Lobo' para su siguiente evaluación amistosa. El motivo de su baja.

México tiene todo listo para salir al campo de juego a disputar su segunda presentación en esta fecha FIFA de selecciones. En esta oportunidad, chocarán ante Perú, otra vez un equipo sudamericano que estará del otro lado de la cancha. El cuerpo técnico utilizará este partido para ver nuevas caras y darle rodaje a los que faltan.

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En esa rotación del equipo respecto al primer encuentro de esta ventana, Rafael Márquez cambiará a los once jugadores y utilizará una alineación totalmente nueva. Ninguno de los futbolistas que fueron titulares hace unos días ante Colombia será titular hoy ante Perú, en el segundo amistoso internacional de este receso de selecciones.

Ahora bien, aún en esa renovación total de la formación, Raúl Jiménez tampoco aparecerá esta tarde en el encuentro entre México y Perú. El ‘Lobo’ no sumó minutos ante la ‘tricolor’ el otro día y hoy tampoco está en la planilla de partido ante la ‘bicolor’. Muchos aficionados quedaron descolocados ante la ausencia del intachable delantero.

Raúl, el gran ausente de México en fecha FIFA [Foto: Getty]

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La razón de la baja del goleador de la Selección Mexicana parte de que el atacante sufrió una lesión en la rodilla con su club justo antes de esta fecha FIFA de septiembre. Por aquel inconveniente físico que lo hizo salir reemplazado en el último partido en Wolves, quedó desafectado de la convocatoria de México para los nuevos amistosos.

Por la ausencia de Raúl Jiménez, que es el habitual ‘9’ titular de México, Rafa Márquez le dio la oportunidad a Armando González y Germán Berterame. El delantero del Olympiacos fue titular ante Colombia pero no pudo marcar, y el del Inter Miami será titular hoy ante Perú. El ex Rayados tendrá la responsabilidad de suplir la falta del ‘Lobo’.

La alineación titular de México para enfrentar a Parú HOY martes 29 de septiembre en Missouri, por un amistoso internacional, saldrá de la siguiente manera: Óscar García; Jeremy Márquez, Victor Guzmán, Everardo López, Mateo Chávez; Denzell García, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas; Isaías Violante, Germán Berterame y Orbelín Pineda.