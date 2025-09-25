Es tendencia:
Hat-trick de Paulinho ante Rayados y una estadística perfecta: números que asombran a todos en la Liga MX

El futbolista portugués tuvo una noche de ensueño ante Rayados en la goleada de su equipo por el Apertura 2025.

Por Ramiro Canessa

Paulinho sigue rompiendo marcas en la Liga MX.
Toluca tuvo su mejor actuación en la temporada que lo deja como uno de los grandes candidatos a ser bicampeón del futbol mexicano en este 2025. El equipo de Antonio Mohamed tuvo una noche perfecta en el Nemesio Díez ante Rayados de Monterrey por la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos, vigentes campeones de México, golearon por 6-2 a los regios en condición de local y alcanzaron la segunda posición del torneo por detrás de Cruz Azul. Con esta victoria, Toluca mostró su contundencia ofensiva como en el último tiempo.

Una de las grandes figuras del encuentro fue nada más ni nada menos que Paulinho. El delantero portugués se destacó con un hat-trick en el triunfo de su equipo y sigue demostrando que es uno de los futbolistas más determinantes del país.

La gran estadística de Paulinho fue impresionante y dejó claro su nivel en el juego. Disparó tres veces, las tres fueron a puerta y convirtió los tres disparos en goles. El atacante pelea por ser uno de los goleadores del certamen tras su actuación.

La tabla de goleo de la Liga MX

  • João Pedro Galvão – 8 goles
  • Germán Berterame – 6 goles
  • Paulinho – 6 goles
  • Sergio Canales – 6 goles
  • Armando Gonzalez – 5 goles
  • Frank Boya – 5 goles
  • Ismael Diaz – 5 goles
  • Angel Sepulveda – 5 goles
ramiro canessa
Ramiro Canessa
