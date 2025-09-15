En pleno partido de la NFL, se confirmó si Terence Crawford le dará la revancha a Canelo Álvarez

Los días pasan y sigue siendo uno de los temas deportivos de los que más se habla. Terence Crawford sorprendió al todo el mundo del boxeo, le ganó de manera contundente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y ya se confirmó en pleno partido de la NFL si le dará la revancha.

Crawford mostró un ritmo tan intenso durante los doce asaltos que no solo estuvo cerca de noquear a Canelo Álvarez, también convenció a los tres jueces de la pelea para que le dieran una victoria unánime con las siguientes tarjetas: 116-112, 115-113 y 115-113.

“Estoy para tomar riesgos, a eso vine aquí, mi legado está ahí y aquí seguiré. Estoy contento de compartir el ring con grandes peleadores como él, he conseguido muchas cosas en el boxeo y he tomado los riesgos. Me siento bien, me siento fuerte, Crawford fue un gran peleador, pero me siento igual que siempre”, dijo Saúl ‘Canelo’ Álvarez para dejar la puerta abierta a una revancha contra el boxeador norteamericano.

De un momento a otro, Terence Crawford apareció en la transmisión del juego Los Angels Chargers vs. Las Vegas Raiders del lunes por la noche de la NFL 2025-26 y ahí no quiso confirmar que le dará una revancha a ‘Canelo’ Álvarez. Sin embargo, de inmediato llegó una respuesta contundente de parte de uno de los periodistas más conocidos de ESPN.

En pleno partido de NFL, se confirmó si hay revancha Crawford vs. Canelo

Canelo Álvarez perdió contra Crawford por decisión unánime. (Foto: Getty Images)

“Gran ovación se llevó ‘Bud’ Crawford. Estuve en este estadio (Allegiant), la verdad le ganó bien a Canelo. Es muy fan de los Green Bay Packers, hace unos años lo invitamos a un ‘Monday Night’ (lunes por la noche) a Lambeau Field y lo que me enteré es que va a haber revancha. Obviamente, hay mucho dinero por ganar, pero se la quieren llevar (a la pelea) a Arabia Saudita. Revancha en Arabia Saudita, el problema es ponerse de acuerdo (si será) en la mañana. ¿A qué hora estarían boxeando? ¿Si sería prime time (horario estelar) o no sería prime time en Estados Unidos? Habrá revancha y Crawford feliz de la vida con sus Green Bay Packers“, dijo el periodista John Sutcliffe en pleno partido de la NFL entre Chargers y Raiders.

Terence Crawford respondió en vivo si le dará la revancha a Canelo Álvarez

“No lo sé, ya veremos, no sé qué tenga que pasar,ahora mismo tengo que hablar con mi equipo. En dos semanas tengo un cumpleaños, quiero disfrutar mi victoria, no sé qué pasará”, le respondió Terence ‘Bud’ Crawford a Sutcliffe cuando le preguntó si cree que pasará una revancha contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez.