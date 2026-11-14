Sin lugar a dudas, el arranque de México en la Concacaf Nations League 2026-27 no fue el esperado. El seleccionado nacional no ha estado a la altura en su visita a Kingston de este sábado por la noche, siendo dominado en la mayor parte del juego. Ahora, el ‘Tri’ estará obligado a remontar la historia ante un público exigente.

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Por el partido de ida de los cuartos de final, el equipo de Rafa Márquez cayó por 3-2 ante Jamaica fuera de casa, logrando acortar la distancia sobre el final tras ir goleado. Jesús Gallardo en contra, Renaldo Cephas y Richard King marcaron los goles del cuadro local, mientras que Gilberto Mora y Julián Quiñones descontaron en el cierre.

En este escenario, con los dos goles que pudo anotar después de los tres al hilo de su rival, la Selección Mexicana quedó mucho más cerca de dar vuelta la serie cuartos de final. Si Jamaica se aferraba a su ventaja de cara a la revancha estando arriba por la abultada diferencia, ahora más todavía con la mínima que tendrá en el segundo juego.

Tras el 2-3 sufrido en la ida en Kingston, el ‘Tri’ necesita ganar la revancha por 1-0 o 2-1 para poder clasificar al “Final Four” de esta Concacaf Nations League 2026-27. Esto se debe a que en este certamen se aplica aún la regla del “gol de visitante”, por lo que en un empate global avanza el que más convirtió en esa condición.