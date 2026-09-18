¿Por qué Rafa Márquez no convocó a Raúl Jiménez y a Edson Álvarez en la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana anunció este jueves 17 de septiembre la primera convocatoria oficial de Rafa Márquez. El Tri tiene cuatro amistosos en esta Fecha FIFA: el primer juego es ante Colombia y luego se cruza con Perú, Estados Unidos y Chile.

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La convocatoria del nuevo entrenador de México tiene algunas ausencias importantes como las de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Julián Quiñones. El goleador del Tri no estará en los amistosos por una lesión leve que sufrió con Al-Qadsiah.

Con respecto al ‘Lobo de Tepeji’, César Peixoto, el entrenador de Wolverhampton, detalló que Raúl Jiménez sufrió una pequeña lesión en una de sus rodillas. La molestia sucedió el miércoles pasado en el partido ante el Everton por la tercera ronda de la EFL Cup.

El delantero mexicano salió en el minuto 38 de la primera mitad y no se sabe exactamente cuánto tiempo estará ausente. Por otra parte, la situación de Edson Álvarez es más particular.

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Según lo informado por Gibrán Araige de TUDN, el primer motivo de la no convocatoria al ‘Machín’ está relacionado con su falta de continuidad en West Ham. El referente de la Selección Mexicana solo disputó un partido con su equipo en este inicio de temporada.

La segunda razón por la que Edson Álvarez no aparece en la convocatoria del Tri, de acuerdo al periodista, es por las cuestiones extra futbolísticas que atraviesa el mexicano por el presunto fraude y secuestro con un productor.

La convocatoria de la Selección Mexicana

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