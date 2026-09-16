Preocupa en México: Raúl Jiménez salió lesionado en Wolverhampton y encendió las alarmas

Este miércoles se dio a conocer la primera lista de convocados de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana y una de las figuras principales fue Raúl Jiménez. Sin embargo, minutos después de conocerse la nómina el centrodelantero encendió las alarmas tras salir reemplazado el encuentro de la EFL Cup entre Wolverhampton y Everton.

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Por el momento no trascendió la causa de la lesión ni la gravedad, pero la imagen que dejó Raúl fue alarmante. El mexicano se retiró directamente al vestuario acompañado de los médicos tras presentar una molestia en su rodilla izquierda. En las próximas horas será evaluado con mayor precisión para dar a conocer su estado.

🚨⛔️ BREAKING: RAUL JIMENEZ INJURED. 🤯



The Mexican striker was forced off in the 38th minute of today’s match between Wolves and Everton with what appeared to be a KNEE INJURY.



Hopefully, it’s nothing serious and he can play for Mexico in the upcoming matches. ❤️ pic.twitter.com/15qqc8kp2G — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 16, 2026

México está a unos días de comenzar la primera fecha FIFA al mando de Márquez y Jiménez era una de las piezas fijas para liderar el proyecto del nuevo entrenador. En ese sentido, sería una baja muy dura si se confirma que Raúl debe afrontar algún tipo de recuperación que lo deje fuera de los compromisos internacionales con el Tri.

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Los tres rivales confirmados del Tri para la primera fecha FIFA con Rafa Máraquez a la cabeza son Colombia, Perú y Chile. La Selección Mexicana las definió en su comunicado oficial como selecciones “con gran tradición y competitividad”.

Fechas y sedes confirmadas de los amistosos de México

Colombia : 26 de septiembre en Baltimore, Maryland.

: 26 de septiembre en Baltimore, Maryland. Perú : 29 de septiembre en Nueva York.

: 29 de septiembre en Nueva York. Chile: 6 de octubre en Los Ángeles, California

En síntesis

Raúl Jiménez salió lesionado de la rodilla izquierda en la EFL Cup con Wolverhampton.

salió lesionado de la rodilla izquierda en la EFL Cup con Wolverhampton. Rafael Márquez incluyó a Raúl Jiménez en su primera convocatoria con la Selección Mexicana.

incluyó a Raúl Jiménez en su primera convocatoria con la Selección Mexicana. La Selección Mexicana jugará amistosos ante Colombia, Perú y Chile en la fecha FIFA.