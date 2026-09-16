Los primeros convocados a la Selección Mexicana de Rafa Márquez

Este miércoles, David Medrano reveló una lista de los más de 60 elegidos por Rafael Márquez para ser considerados en la Fecha FIFA. Esta sería su primera lista al frente de la Selección Mexicana, por lo que ve mucho potencial, aunque llamó la atención que agrego a jugadores que no habían tenido oportunidad y otros que pese a no jugar siguen apareciendo.
Lista de convocados a Selección Mexicana
Porteros
- Raúl Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos)
- Carlos Moreno (Pachuca)
- Antonio Rodríguez (Xolos)
- Rodolfo Cota (América)
Defensas
- Jorge Sánchez (Atlas)
- Rodrigo Huescas (Copenhagen)
- Richard Ledezma (Chivas)
- Kevin Álvarez (América)
- Rodrigo López (Pumas)
- César Montes (Lokomotiv Moscow )
- Israel Reyes (América)
- Edson Álvarez (West Ham)
- Víctor Guzmán (Rayados)
- Diego Campillo (Chivas)
- Johan Vásquez (Genoa)
- Jesús Orozco (Cruz Azul)
- Eduardo Águila (Atlético de San Luis)
- Everardo López (Toluca)
- José Castillo (Chivas)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
- Omar Campos (Cruz Azul)
- Bryan González (Chivas)
- Hugo Camberos (Chivas)
Mediocampistas
- Erick Sánchez (América9
- Jesús Angulo (Toluca)
- Luis Romo (Chivas)
- Jeremy Márquez (Cruz Azul)
- Jordan Carrillo (Chivas)
- Orbelín Pineda (Rayados)
- Elías Montiel (Atlas)
- Omar Govea (Chivas)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Alan Cervantes (América)
- Denzell García (FC Juárez)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Chávez (Dynamo Moscow)
- Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
- Alexis Gutiérrez (América)
- Iván Tona (Xolos)
- Gilberto Mora (Xolos)
Delanteros
- Roberto Alvarado (Chivas)
- Armando González (Olympiacos)
- Ozziel Herrera (Tigres)
- Diego Lainez (Tigres)
- Guillermo Martínez (Tigres)
- César Huerta (Pumas)
- Santiago Sandoval (Chivas)
- Germán Berterame (Inter Miami)
- Kevin Castañeda (Chivas)
- Raúl Jiménez (Wolverhampton)
- Ricardo Marín (Chivas)
- Efraín Álvarez (Chivas)
- Santiago Giménez (Porto)
- Alexis Vega (Toluca)
- Isaías Violante (América)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
En síntesis
- David Medrano filtró la lista de Rafael Márquez para Fecha FIFA.
- Más de 60 jugadores fueron elegidos para la Selección Mexicana.
- Santiago Giménez y Raúl Jiménez forman parte de los delanteros convocados.