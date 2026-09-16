Los primeros convocados a la Selección Mexicana de Rafa Márquez

Este miércoles, David Medrano reveló una lista de los más de 60 elegidos por Rafael Márquez para ser considerados en la Fecha FIFA. Esta sería su primera lista al frente de la Selección Mexicana, por lo que ve mucho potencial, aunque llamó la atención que agrego a jugadores que no habían tenido oportunidad y otros que pese a no jugar siguen apareciendo.

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Lista de convocados a Selección Mexicana

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

(Chivas) Carlos Acevedo (Santos)

(Santos) Carlos Moreno (Pachuca)

(Pachuca) Antonio Rodríguez (Xolos)

(Xolos) Rodolfo Cota (América)

Defensas

Jorge Sánchez (Atlas)

(Atlas) Rodrigo Huescas (Copenhagen)

(Copenhagen) Richard Ledezma (Chivas)

(Chivas) Kevin Álvarez (América)

(América) Rodrigo López (Pumas)

(Pumas) César Montes (Lokomotiv Moscow )

(Lokomotiv Moscow ) Israel Reyes (América)

(América) Edson Álvarez (West Ham)

(West Ham) Víctor Guzmán (Rayados)

(Rayados) Diego Campillo (Chivas)

(Chivas) Johan Vásquez (Genoa)

(Genoa) Jesús Orozco (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

(Atlético de San Luis) Everardo López (Toluca)

(Toluca) José Castillo (Chivas)

(Chivas) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

(AZ Alkmaar) Omar Campos (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Bryan González (Chivas)

(Chivas) Hugo Camberos (Chivas)

Mediocampistas

Erick Sánchez (América9

(América9 Jesús Angulo (Toluca)

(Toluca) Luis Romo (Chivas)

(Chivas) Jeremy Márquez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Jordan Carrillo (Chivas)

(Chivas) Orbelín Pineda (Rayados)

(Rayados) Elías Montiel (Atlas)

(Atlas) Omar Govea (Chivas)

(Chivas) Brian Gutiérrez (Chivas)

(Chivas) Alan Cervantes (América)

(América) Denzell García (FC Juárez)

(FC Juárez) Erik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Luis Chávez (Dynamo Moscow)

(Dynamo Moscow) Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Alexis Gutiérrez (América)

(América) Iván Tona (Xolos)

(Xolos) Gilberto Mora (Xolos)

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Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas)

(Chivas) Armando González (Olympiacos)

(Olympiacos) Ozziel Herrera (Tigres)

(Tigres) Diego Lainez (Tigres)

(Tigres) Guillermo Martínez (Tigres)

(Tigres) César Huerta (Pumas)

(Pumas) Santiago Sandoval (Chivas)

(Chivas) Germán Berterame (Inter Miami)

(Inter Miami) Kevin Castañeda (Chivas)

(Chivas) Raúl Jiménez (Wolverhampton)

(Wolverhampton) Ricardo Marín (Chivas)

(Chivas) Efraín Álvarez (Chivas)

(Chivas) Santiago Giménez (Porto)

(Porto) Alexis Vega (Toluca)

(Toluca) Isaías Violante (América)

(América) Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

En síntesis