Se confirmó la gravedad de la lesión de Raúl Jiménez: varias semanas fuera

El goleador estará de baja por un largo tiempo, aunque menos de lo esperado teniendo en cuenta la zona afectada.

Este miércoles se encendieron las alarmas luego de que Raúl Jiménez saliera lesionado en el partido del Wolverhampton ante Everton por la EFL Cup. En la primera mitad, el centrodelantero pidió ser reemplazado por una molestia en su rodilla izquierda y quedó descartado para la convocatoria de la Selección Mexicana de la próxima fecha FIFA, aunque la gravedad de su lesión es mucho menor de lo que se pensaba en un primer momento.

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Tras el encuentro en el que Wolves perdió ante Everton por 1-0 y se quedó fuera de la competencia nacional, su entrenador César Peixoto, se expresó al respecto y expresó que estaba previsto que Raúl jugara solamente ese primer tiempo y reveló que la lesión lo dejará fuera de las canchas varias semanas, aunque sin especificar exactamente cuánto tiempo. La buena noticia es que se descartó cualquier tipo de lesión ligamentaria.

Raúl Jiménez estará fuera algunas semanas

“Solo iba a jugar 45 minutos, al igual que Krejci. Raúl necesitaba jugar porque no había disputado los 90 minutos en el partido anterior. No es una lesión muscular, sino una pequeña lesión en la rodilla, y no podremos contar con él durante unas semanas. Sin duda, es una mala noticia para nosotros “Raúl es Raúl. Es un jugador clave para nosotros y, por desgracia, ha sufrido esta lesión. Estamos frustrados, y el propio Raúl también lo está”, expresó Peixoto.

¡MALAS NOTICIAS PARA JIMÉNEZ Y LOS WOLVES!



El mexicano Raúl Jiménez tuvo que salir de cambio al 37’ por molestias en la rodilla tras un choque con el jugador del Everton.🤕🇲🇽 pic.twitter.com/lxzPJBELgA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 16, 2026

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De esta manera, Rafael Márquez deberá reformular el frente de ataque sin Jiménez, pero también sin Julián Quiñones. La dupla que brilló en el Mundial 2026 se quedará fuera de la primera nómina por lesión, por lo que el nuevo entrenador deberá conformar el XI inicial con alternativas distintas.

Por lo pronto, Raúl tendrá tiempo de sobra para recuperarse. La mencionada fecha FIFA que constará de tres partidos durará dos semanas, por lo que Jiménez ya comenzó con su recuperación para regresar a las canchas cuanto antes.

En síntesis

Raúl Jiménez quedó descartado de la Selección Mexicana tras lesionarse la rodilla izquierda.

quedó descartado de la Selección Mexicana tras lesionarse la rodilla izquierda. César Peixoto confirmó que Raúl Jiménez estará fuera de las canchas varias semanas.

confirmó que Raúl Jiménez estará fuera de las canchas varias semanas. Rafael Márquez no podrá contar con Raúl Jiménez ni Julián Quiñones por lesión.