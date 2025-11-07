Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

Qué pasa si México pierde, empata o gana con Costa de Marfil por el Mundial Sub-17

México se enfrenta este viernes con Costa de Marfil. Los escenarios que se le pueden dar al Tri en el partido.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
México se enfrenta con Corea del Sur
© @miseleccionsubsMéxico se enfrenta con Corea del Sur

México tiene este viernes una nueva oportunidad de acomodarse en el Mundial Sub-17. Después de lo que fue la derrota por 2-1 ante Corea del Sur, ahora el Tri se enfrenta con Costa de Marfil en lo que es un partido clave de cara a los dieciseisavos de final.

Publicidad

Con respecto a su rival, Costa de Marfil perdió por 4-1 con Suiza, por lo que es un duelo de necesitados. Además, lo positivo para la Selección Mexicana es que también clasifican los ocho mejores terceros, por lo que todavía tiene muchas posibilidades de superar la Fase de Grupos.

¿Qué pasa si México pierde con Costa de Marfil?

Si México pierde este viernes con Costa de Marfil por la segunda jornada del Mundial Sub-17, el Tri todavía no quedará eliminado pero tendría pocas chances de clasificar. En este caso, estaría obligado a ganar el tercer partido para intentar ser uno de los mejores terceros.

¿Qué pasa si México empata con Costa de Marfil?

Si México empata este viernes con Costa de Marfil por la segunda jornada del Mundial Sub-17, el Tri seguiría con posibilidades de avanzar de ronda pensando en ser uno de los ocho mejores terceros siempre y cuando obtenga un buen resultado en el tercer partido.

Publicidad

¿Qué pasa si México gana con Costa de Marfil?

Las alineaciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17

ver también

Las alineaciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17

Si México le gana este viernes a Costa de Marfil por la segunda jornada del Mundial Sub-17, el Tri no aseguraría todavía su clasificación pero tendría muchas posibilidades de alcanzar los dieciseisavos de final. Por lo tanto, es un partido clave para la Selección nacional.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Keylor Navas habló sobre el interés del Celtic por Efraín Juárez
Pumas de la UNAM

Keylor Navas habló sobre el interés del Celtic por Efraín Juárez

¿A qué hora es la sprint qualy del Grran Premio de Brasil 2025?
FÓRMULA 1

¿A qué hora es la sprint qualy del Grran Premio de Brasil 2025?

Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto

Las alineaciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17
Selección Mexicana

Las alineaciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo