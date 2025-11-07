Qué pasa si México pierde, empata o gana con Costa de Marfil por el Mundial Sub-17

México tiene este viernes una nueva oportunidad de acomodarse en el Mundial Sub-17. Después de lo que fue la derrota por 2-1 ante Corea del Sur, ahora el Tri se enfrenta con Costa de Marfil en lo que es un partido clave de cara a los dieciseisavos de final.

Con respecto a su rival, Costa de Marfil perdió por 4-1 con Suiza, por lo que es un duelo de necesitados. Además, lo positivo para la Selección Mexicana es que también clasifican los ocho mejores terceros, por lo que todavía tiene muchas posibilidades de superar la Fase de Grupos.

¿Qué pasa si México pierde con Costa de Marfil?

Si México pierde este viernes con Costa de Marfil por la segunda jornada del Mundial Sub-17, el Tri todavía no quedará eliminado pero tendría pocas chances de clasificar. En este caso, estaría obligado a ganar el tercer partido para intentar ser uno de los mejores terceros.

¿Qué pasa si México empata con Costa de Marfil?

Si México empata este viernes con Costa de Marfil por la segunda jornada del Mundial Sub-17, el Tri seguiría con posibilidades de avanzar de ronda pensando en ser uno de los ocho mejores terceros siempre y cuando obtenga un buen resultado en el tercer partido.

¿Qué pasa si México gana con Costa de Marfil?

Si México le gana este viernes a Costa de Marfil por la segunda jornada del Mundial Sub-17, el Tri no aseguraría todavía su clasificación pero tendría muchas posibilidades de alcanzar los dieciseisavos de final. Por lo tanto, es un partido clave para la Selección nacional.