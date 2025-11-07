Después de lo que fue un mal debut con un resultado que no se esperaba en el Mundial Sub-17, México tiene este viernes una nueva oportunidad de encaminar su situación. En este caso, el Tri se enfrenta con Costa de Marfil en un partido que comienza a las 08:45hs (CDMX).
Con respecto a la Selección Mexicana, el conjunto dirigido por Carlos Cariño perdió por 2-1 con Corea del Sur el martes pasado en lo que fue el debut del Tri en el Mundial Sub-17. Sin embargo, todavía tiene muchas posibilidades de avanzar de ronda y ahora se cruza con Costa de Marfil.
Por el lado de la selección africana, el rival de México cayó por 4-1 con Suiza en la primera jornada. Por lo tanto, este viernes en Qatar se enfrentan los dos equipos más necesitados del Grupo F ya que ambos deben ir en busca de los 3 puntos pensando en la clasificación.
La probable alineación de México
- Santiago López
- Michael Corona
- Félix Contreras
- Ian Olvera
- Jhonnatan Grajales
- Oscar Pineda
- Karin Hernández
- Iñigo Borgio
- Gael García
- Luis Gamboa
- Aldo De Nigris
La probable alineación de Costa de Marfil
- Kouassi
- Ahui
- Mederic
- Koffi
- Meite
- Kouadio
- Touali
- Yeboue
- Yao
- Coulibaly
- Malo
