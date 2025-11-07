Después de lo que fue un mal debut con un resultado que no se esperaba en el Mundial Sub-17, México tiene este viernes una nueva oportunidad de encaminar su situación. En este caso, el Tri se enfrenta con Costa de Marfil en un partido que comienza a las 08:45hs (CDMX).

Con respecto a la Selección Mexicana, el conjunto dirigido por Carlos Cariño perdió por 2-1 con Corea del Sur el martes pasado en lo que fue el debut del Tri en el Mundial Sub-17. Sin embargo, todavía tiene muchas posibilidades de avanzar de ronda y ahora se cruza con Costa de Marfil.

Por el lado de la selección africana, el rival de México cayó por 4-1 con Suiza en la primera jornada. Por lo tanto, este viernes en Qatar se enfrentan los dos equipos más necesitados del Grupo F ya que ambos deben ir en busca de los 3 puntos pensando en la clasificación.

La probable alineación de México

Santiago López

Michael Corona

Félix Contreras

Ian Olvera

Jhonnatan Grajales

Oscar Pineda

Karin Hernández

Iñigo Borgio

Gael García

Luis Gamboa

Aldo De Nigris

La probable alineación de Costa de Marfil

Kouassi

Ahui

Mederic

Koffi

Meite

Kouadio

Touali

Yeboue

Yao

Coulibaly

Malo

