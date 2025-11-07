Es tendencia:
Las alineaciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana se enfrenta este viernes con Costa de Marfil. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Aldo De Nigris, figura de México Sub-17
Aldo De Nigris, figura de México Sub-17

Después de lo que fue un mal debut con un resultado que no se esperaba en el Mundial Sub-17, México tiene este viernes una nueva oportunidad de encaminar su situación. En este caso, el Tri se enfrenta con Costa de Marfil en un partido que comienza a las 08:45hs (CDMX).

Con respecto a la Selección Mexicana, el conjunto dirigido por Carlos Cariño perdió por 2-1 con Corea del Sur el martes pasado en lo que fue el debut del Tri en el Mundial Sub-17. Sin embargo, todavía tiene muchas posibilidades de avanzar de ronda y ahora se cruza con Costa de Marfil.

Por el lado de la selección africana, el rival de México cayó por 4-1 con Suiza en la primera jornada. Por lo tanto, este viernes en Qatar se enfrentan los dos equipos más necesitados del Grupo F ya que ambos deben ir en busca de los 3 puntos pensando en la clasificación.

La probable alineación de México

  • Santiago López
  • Michael Corona
  • Félix Contreras
  • Ian Olvera
  • Jhonnatan Grajales
  • Oscar Pineda
  • Karin Hernández
  • Iñigo Borgio
  • Gael García
  • Luis Gamboa
  • Aldo De Nigris
La probable alineación de Costa de Marfil

  • Kouassi
  • Ahui
  • Mederic
  • Koffi
  • Meite
  • Kouadio
  • Touali
  • Yeboue
  • Yao
  • Coulibaly
  • Malo
patricio hechem
Patricio Hechem
