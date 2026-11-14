Repasa cada uno de los escenarios con los que se puede cruzar el 'Tri' en este nuevo desafío.

Un verdadero partidazo se robará los flashes este sábado por la noche: México chocará ante Jamaica como visitante, en un compromiso que no deberá subestimar. El ‘Tri’ tiene mejores armas para imponerse en el juego y en el resultado, pero los encuentros se juegan y hasta no hacerlo tendrán que rendir al máximo.

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Otra cuestión que lleva a no menospreciar a ningún oponente en esa misma línea tiene que ver con que Rafael Márquez aún no ha ganado en su ciclo como DT de México. En los cuatro amistosos de la pasada fecha FIFA no ha logrado victorias, y será un condimento y una espina que les queda para salir con todo a buscar el triunfo.

El reto de la Selección Mexicana para esta noche corresponde a su debut en la Concacaf Nations League 2026/27. Será el primer partido oficial del ‘Tri’ desde su participación en la última Copa del Mundo. Ya no ha tiempo para probar ni para inventar cosas nuevas. La escuadra nacional debe volver a competir al más alto nivel y representar.

México, sin mucho margen de error [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si México pierde, empata o gana con Jamaica por la Concacaf Nations League?

Lo cierto en este encuentro internacional es que cualquier marcador no será definitivo ya que se trata del juego de ida de los cuartos de final de la competencia. Cualquier resultado que pueda suceder este sábado en Kingston no decretará si la Selección Mexicana continúa o no en el torneo, pues faltarán otros noventa minutos.

Eso sí, vale señalar que en su visita a Jamaica de hoy, el ‘Tri’ deberá lograr el mejor resultado posible para no jugar en desventaja la revancha. En la Concacaf Nations League ya le ha sucedido de tener que “remontar” series, y no es algo sencillo si no se destaba rápido un partido. Por ello, esta noche irán en busca de la victoria a domicilio.

En lo anímico también estará la motivación del combinado nacional en este desafío de hoy: buscarán cortar una sequía de cinco partisos sin ganar. Desde la eliminación mundialista con Inglaterra hasta el último amistoso, México no ha podido retomar la senda del triunfo. ¿Podrán hacerlo esta noche ante Jamaica fuera de casa?