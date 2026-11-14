Adéntrate en el perfil del silbante responsable de llevar los hilos del debut del 'Tri' en el certamen continental.

Al estar disputando una serie de caracter eliminatorio, el cruce entre Jamaica y México aparenta ser muy picante en tanto a las formas en que jugarán ambos equipos. Ningún futbolista querrá regalar un centímetro, lo que llevará a todos a estar con las revoluciones al mil y la adrenalina a flor de piel, poniendo la vida en cada jugada.

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Bajo tales circunstancias, la organización de la Concacaf Nations League 2026-27 designó un árbitro de temple que pueda llevar correctamente las riendas del juego de hoy. Habrá mucho roce, mucha fricción y poca fluidez del balón, y será necesario el involucramiento del silbante principal para evitar que no se pelee tanto en campo.

Para este enfrentamiento entre selecciones, el juez elegido por la entidad ha sido el réferi guatemalteco Mario Escobar, de 40 años de edad. Nacido en septiembre de 1986, es árbitro internacional FIFA desde 2013, que le ha permitido dirigir en torneos continentales como la Concacaf Nations League. Es uno de los de mayor ‘espalda’ de la Confederación.

A lo largo de su trayectoria, Mario Escobar ha dirigido a la Selección Mexicana 12 veces y esta sólo perdió 2: una por eliminatorias mundialistas y otra en un amistoso. Sin embargo, también estuvo en grandes éxitos del ‘Tri’ como la última final de Copa Oro y la última final de Concacaf Nations League, donde vio a México campeón.

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Escobar en uno de los últimos juegos del Tri [Foto: Getty]

El cuerpo arbitral completo de Jamaica vs. México por la Concacaf Nations League 2026/27:

Estas son las autoridades a cargo de la dirección del encuentro de ida de los cuartos de final de esta edición del certamen continental:

Árbitro central: Mario Escobar (Guatemala).

Mario Escobar (Guatemala). Asistente 1: Luis Ventura (Guatemala).

Luis Ventura (Guatemala). Asistente 2: Humberto Pajoj (Guatemala).

Humberto Pajoj (Guatemala). Cuarto árbitro: Bryan López (Guatemala).

Bryan López (Guatemala). VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).