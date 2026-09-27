Rafa Márquez habló sobre el posible retiro de Alexis Vega de la Selección Mexicana: “No tengo idea”

La Fecha FIFA de septiembre dejó sensaciones encontradas para el futbol mexicano. Más allá del empate 1 a 1 entre la Selección y Colombia, la gran bomba la detonó Alexis Vega tras quedar fuera de la lista de convocados. El atacante no formó parte del plantel nacional para esta gira y se enfocó en disputar la décima jornada del Torneo Apertura 2026 con Toluca, donde brilló ante Cruz Azul.

Publicidad

Luego del apasionante 3 a 3 entre la Máquina y los Diablos Rojos, Vega conversó con la prensa y soltó una declaración que encendió todas las alarmas en el entorno del Tri. Alexis confesó de forma abierta que medita ponerle punto final a su ciclo internacional con el combinado nacional, adelantando además que hará pública su postura definitiva mediante un texto en sus canales oficiales a la brevedad.

Al respecto, el delantero de los Diablos Rojos expresó sus dudas sobre el futuro profesional en el equipo patrio: “Estoy viendo si sigo en la Selección o no. Sé que es una decisión complicada pero yo creo que por estos días estaré sacando un comunicado, pero bueno muy feliz”.

Rafa Márquez no espera un retiro de Alexis Vega de la Selección

Por su parte, Rafa Márquez aseguró en conferencia de prensa tras el duelo ante Colombia que desconocía la situación, aunque remarcó el peso del atacante dentro del grupo y aclaró que su ausencia fue para cuidarle la articulación: “Acaba de terminar el partido. Así que no tengo ni idea, si hace falta hablaré. Creo que está haciendo un buen torneo con Toluca, ya lo conozco, sé como es, sé lo importante que puede ser para el grupo. Decidimos darle descanso porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y obviamente lo queremos cuidar”.

Publicidad

¡LO AGARRARON EN CURVA! 😅



Rafa Márquez no tenía idea del posible retiro de Alexis Vega de la Selección Mexicana. pic.twitter.com/Qh0iJlmmO4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 27, 2026

El momento deportivo de Vega con Toluca atraviesa un nivel sobresaliente en el Apertura 2026, donde registra tres goles y dos asistencias en cinco encuentros disputados. La figura de los Diablos Rojos cosecha 54 apariciones, siete tantos y ocho pases de gol a lo largo de su trayectoria con el Tri desde su debut en marzo de 2019, números que convierten su posible despedida en un tema central de debate para el nuevo ciclo técnico.

En síntesis

Alexis Vega evalúa su retiro definitivo de la Selección Mexicana tras no ser convocado.

evalúa su retiro definitivo de la Selección Mexicana tras no ser convocado. Rafa Márquez declaró que no convocó al delantero de Toluca para cuidar su rodilla.

declaró que no convocó al delantero de Toluca para cuidar su rodilla. Alexis Vega suma tres goles y dos asistencias con Toluca en el Apertura 2026.