David Faitelson acusa a Alexis Vega de posible chantaje

Este sábado fue el debut de Rafael Márquez con la Selección Mexicana, por lo que hace unos días dio a conocer la convocatoria y uno de los jugadores que no apareció fue Alexis Vega. El mexicano ha tenido un buen papel con Toluca, pese a su problema de rodilla, del cual supuestamente ya está al 100%, pero el mismo futbolista confirmó que podría retirarse.

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¿Alexis Vega se retira de Selección o es chantaje?

Justamente antes del duelo del Tricolor Vega habló en TUDN al término del Cruz Azul vs Toluca, donde dejó ver que está analizando retirarse de la Selección Nacional y que estaba decidiendo, por lo que en unos días estaría mandando un comunicado o algo en donde se mostrará la postura ante esta situación, aunque lo dicho a David Faitelson le pareció poco común.

“Cuando acabó el Mundial salí un poco mal porque no tuve tanta participación, una bronca conmigo mismo, no con el técnico ni con nadie, obviamente yo quería jugar más, pero ahora estoy disfrutando mucho estar en Toluca. Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada en la cual estoy viendo si sigo en la Selección o no. Sé que es una decisión complicada, pero yo creo que por estos días estaré sacando un comunicado o ver si sigo en la Selección, pero muy feliz por todo lo que estoy viviendo”. Alexis Vega

En la transmisión del partido de México vs Colombia, el periodista Faitelson decía que parecía que ese mensaje iba directo para Rafa Márquez, por lo que sus compañeros lo cuestionaron respecto a en qué sentido lo decía y respondió que podía ser un ultimátum para que lo llame, de lo contrario se podría retirar, usándolo como chantaje.

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Algunos de sus compañeros no estaban de acuerdo con ello, ya que menciona Gibrán Araige que seguramente ese 10 que le dieron a Gilberto Mora, no lo volvería a ocupar Alexis Vega y con lo hecho hoy por el juvenil, podría ser un hecho que no regresa, no habrían sido palabras vacías, sino en realidad decidirá dar un paso al costado.

En síntesis