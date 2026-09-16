Dónde ver el Everton vs Wolverhampton de Raúl Jiménez

Conoce en dónde podrás ver el partido de Raúl Jiménez con los Wolves ante el Everton.

Everton y Wolverhampton de Raúl Jiménez se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por el partido correspondiente a la Tercera Ronda de la EFL Cup. El encuentro se lleva a cabo en el Hill Dickinson Stadium y comienza a partir de las 12:45hs (Ciudad de México).

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Este partido se disputa como parte de las llaves de eliminación directa de la competición. El equipo local buscará aprovechar su casa para seguir avanzando de ronda en el certamen copero, pero para eso deberá ganarle a un siempre complicado Wolverhampton.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Everton y Wolverhampton de este miércoles 16 de septiembre por la EFL Cup se puede ver en México a través de ESPN 3 en la TV o por Disney+ Premium como plataforma de streaming.

México: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+ y canales de CBS Sports

Paramount+ y canales de CBS Sports España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Everton llega a este compromiso de copa tras empatar 2-2 en su último partido disputado en liga contra el Tottenham. El equipo local superó la segunda ronda del certamen tras vencer 2-0 como visitante al Preston North End y ahora todavía sueña con el pase a la siguiente instancia frente a su gente.

Por su parte, Wolverhampton saltará al campo de juego con el objetivo de dar el golpe fuera de casa. El equipo de los “Wolves” viene de superar la fase anterior del torneo después de derrotar por 3-1 al Sheffield United y necesita ganar sí o sí este miércoles para que no termine su camino en la competición.

En síntesis

Everton y Wolverhampton disputan la Tercera Ronda de la EFL Cup este 16 de septiembre .

disputan la Tercera Ronda de la EFL Cup este . Transmisión en México por ESPN 3 y Disney+ Premium a las 12:45hs .

y a las . Everton superó 2-0 a Preston y Wolverhampton venció 3-1 a Sheffield.