Todos recuerdan la noche de aquel fatídico 5 de julio del 2026 cuando el Estadio Azteca vivió uno de sus mejores partidos en la Copa del Mundo. México cayó y quedó eliminado tras una dura derrota ante la Selección de Inglaterra. Sin embargo, creó una atmósfera interesante que deseaba repetirse, pero ahora en terreno inglés.

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De acuerdo con lo mencionado en esa ocasión, se dio a conocer la promesa de que el próximo partido que disputaran ambas selecciones ahora sería en Wembley. Después de unos meses, todo parece indicar que esto se haría realidad y las dos escuadras estarían enfrentándose en este mítico estadio en un partido amistoso.

¿México vs Inglaterra en Wembley?

Según con la información de Rodolfo Landeros, la FA inglesa estaría muy interesada en que se lleve a cabo este enfrentamiento en el mes de marzo del 2027. Aunque aún no se ha concretado nada, se mantienen en pláticas para que este duelo se pueda concretar, pero ahora en Inglaterra y en uno de los lugares más legendarios.

¿Qué necesita Inglaterra para poder concretarlo?

La misma fuente confirma que para determinar si se lleva a cabo este enfrentamiento el equipo inglés tendría que estar clasificado directamente a la siguiente ronda de la Nations League, de lo contrario la negociación se caería debido a los compromisos que tendría la escuadra, aunque sería un gran duelo de nueva cuenta.

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Hasta el momento, la escuadra se encuentra por debajo de España en el Grupo 3 de la Liga A con seis puntos, por lo que tendría que asegurar ese puesto para tener su clasificación a los Cuartos de Final que también se disputarían en ese mismo mes. Sólo quedaría evitar que Croacia no los rebase, ya que ellos pueden mantenerse o incluso ser líderes por encima de los españoles.

En síntesis