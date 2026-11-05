Después de varias semanas de versiones sobre los posibles citados, la Selección Mexicana anunció sus convocados para la fecha FIFA de noviembre que se viene. El representativo nacional tendrá una doble jornada de altísima relevancia este mes entrante, donde se jugará la clasificación al final-four de Concacaf Nations League.

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Como cada vez que sale a la luz una nómina de futbolistas llamados al ‘Tri’, siempre hay alguien que se queda con las ganas. En las últimas horas, los fans hicieron su propio balance de la delegación escogida por Rafa Márquez, pero no fueron los únicos en manifestarse. Los protagonistas también dieron la cara ante la divulgación oficial.

Este jueves y de manera pública, una figura de Pumas expresó su descontento por no estar en la lista de la Selección Mexicana para los próximos desafíos. El cuerpo técnico de la escuadra nacional tenía un número limitado de convocados para llamar, por lo que siempre iba a ser injusto con algunos. Sin embargo, el mencionado fue sorpresa.

Tras el lanzamiento de los jugadores citados al seleccionado mayor de México, Uriel Antuna se lamentó en sus redes por no haber recibido una convocatoria. El delantero de Pumas no está transitando el mejor año deportivo de su carrera, pero tenía la esperanza de tener una oportunidad. El DT del ‘Tri’ decidió apostar por otros futbolistas.

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A través de su cuenta de Instagram, Uriel Antuna reposteó una publicación apenas unos minutos después de conocerse la lista de la Selección Mexicana. “Sin importar los resultados, Jesús es Rey y Dios siempre tiene el control”, exclamaba la frase de la foto que compartió. Con esto, reflejó la decepción por su ausencia, pero sin mostrar resentimiento ni rencor.

Hacía muy poco, apenas unos días atrás, Uriel Antuna había manifestado en una entrevista con Claro Sports su deseo de que Rafa lo citase para esta fecha FIFA. “La esperanza siempre está y siempre voy a tener esa ilusión porque fui un niño que soñó y sueña siempre con estar en la Selección. Siempre te da ganas de estar ahí, pero sé que lo que me lleva a la Selección es estar bien en Pumas”, había señalado el atacante en la nota televisiva.

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Más allá de aquellas declaraciones de la semana pasada del delantero, finalmente quedó fuera de los elegidos. Es que en esta Liga MX jugó 14 partidos y no marcó ni un solo gol (dio 1 sola asistencia), cifras que no lo vuelven seductor para una convocatoria. La Selección Mexicana le exige mucho más a Uriel Antuna, que deberá seguir esforzándose en Pumas para lograr al citación.