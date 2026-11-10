Tecatito Corona nunca quiso dejar Selección Mexicana

A todos emocionó el video en el que Jesús Corona le dice a su hijo que está de regreso en la Selección Mexicana. Tecatito, venía siendo uno de los hombres importantes en el Tricolor, se había ganado a la afición, pero después de junio de 2022 el extremo de Rayados dejó de ser considerado por temas de lesión y baja de nivel más adelante.

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Con cuatro años de ausencia a muchos extrañó que Rafael Márquez lo hubiera considerado en esta ocasión, ya que hacía pensar que el futbolista ya había tomado en cuenta su retiro del combinado azteca. Sin embargo, en esta convocatoria llama la atención que estuviera de vuelta y él confirmó que nunca se había retirado.

Tecatito no pensó en el retiro de Selección Mexicana

En una entrevista con Gibrán Araige de TUDN, el Tecatito mencionó que en ese momento la estaba pasando muy mal en diferentes ámbitos de su vida, por lo que no estaba pensando en si no volvería a regresar al Tricolor. Sobre todo porque mientras más avanzaba el tiempo se dio cuenta de que podría ser considerado.

“No, porque yo nunca dije ‘me retiro de la Selección’, no porque no imaginara este momento pero estaba pasándola tan mal que ni siquiera pensaba en eso. Ahora que se logra andar en un buen momento lo veo más cerca, lo vas viendo más cerca (el llamado), entonces eso fue lo que pasó”. Tecatito Corona

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En síntesis