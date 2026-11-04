Novedades en la convocatoria para el México vs Jamaica

Estos serían los jugadores contemplados, los que quedan rechazados y los que al final ya no entraron en la convocatoria.

Los próximos 14 y 17 de noviembre la Selección Mexicana tendrá que disputar sus duelos ante Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. De esta manera, Rafael Márquez tendrá que elegir a nuevos jugadores con los que no contó en la primera fecha por diversas cuestiones, y también dejó fuera a otros.

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De acuerdo con la información de David Medrano en Azteca Deportes, el estratega tras no haber ganado ninguno de sus primeros partidos tiene a cuatro novedades para estos encuentros frente a Jamaica tanto en su territorio como en el Estadio BBVA, pero también descartó a unos que podrían ser las sorpresas en esta Fecha FIFA.

Las novedades para el México vs Jamaica

Comenzamos con los jugadores que son novedad: El primero es Julián Quiñones, quien después de tener un buen Mundial no pudo estar en la fecha de septiembre-octubre; Armando León viene de convertirse en goleador en el futbol croata y por primera vez recibirá una oportunidad; César Montes y Rodrigo Huescas se recuperan de sus lesiones y están listos para reaparecer.

¿Quiénes causan baja?

Para estos juegos habrá cuatro elementos que no serán considerados debido a lesiones y falta de ritmo porque no suman minutos con sus equipos actuales, entre ellos están: Edson Álvarez, Luis Chávez, Germán Berterame e Hirving Lozano; por lo que quedan estos lugares para quienes recién se incorporarán a la plantilla.

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No será convocado por Rafa Márquez

Finalmente, se había mencionado que una de las sorpresas para estos duelos sería la de Jorge Ruvalcaba, el exfutbolista de Pumas que la estaba rompiendo en la MLS y ante la falta de gol que tuvieron en los primeros tres partidos de Rafa Márquez al frente, la idea era que lo convocaran, pero según la fuente ya no será elegido.

En síntesis