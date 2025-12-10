Este miércoles las cosas no salieron como lo esperaba Cruz Azul, luego de que el conjunto de Nicolás Larcamón cayera en su primer partido ante Flamengo en la Copa Intercontinental. Esto les quitó la oportunidad de continuar en la competencia y pelear por el título internacional, justo después de haber quedado eliminados del Apertura 2025.

La afición se mostró muy molesta, ya que hubo errores puntuales que hicieron ver que el equipo tiene desatenciones importantes, las cuales evitaron que consiguieran la victoria. Es por ello que comenzarán a tomarse decisiones para que el plantel sea aún más competitivo para el Clausura 2026 y con miras una participación internacional más.

El problema para La Máquina fue que se comparó mucho con el logro que obtuvo Pachuca anteriormente en esta competencia, por lo que en ese momento se demeritó al ganador y en esta ocasión el equipo ni siquiera consiguió vencer a su primer rival, es por esta razón que las críticas han sido más fuertes en torno al resultado.

La primera baja de Cruz Azul

Sin embargo, hay una noticia peor y es que ya se confirma la primera baja para la plantilla y es justamente Ángel Sepúlveda, el delantero mexicano tendría todo arreglado para llegar a Chivas el siguiente semestre, después de que pese a ser figura con Vicente Sánchez, pasó a ser uno de los relegados con Larcamón y sin oportunidades.

El primer fichaje de La Máquina

Entre todo hay una noticia y es que de acuerdo con Ekrem Konur, Miguel Borja ya ha llegado a un acuerdo para que el exfutbolista de River sea el nuevo fichaje de la Máquina, aún cuando equipos como Tigres o Pumas estaban interesados en quedarse con él; serían de esta manera la primera baja y alta del equipo tras el fracaso ante Falmengo.

