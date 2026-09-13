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Así quedó el ranking ATP tras el título de Alexander Zverev en el US Open 2026

Este domingo, el alemán consiguió su segundo título de Grand Slam y

Alexander Zverev sueña con ser el número 1 del mundo.
© GETTY IMAGESAlexander Zverev sueña con ser el número 1 del mundo.

Alexander Zverev se proclamó campeón del US Open 2026 este domingo tras vencer en la gran final a Ben Shelton. El alemán conquistó su segundo título de Grand Slam tras el éxito obtenido a mitad de año en Roland Garros y se acercó a Jannik Sinner en la cima del ranking ATP.

Con este triunfo, Zverev se consolida en el segundo lugar de la clasificación mundial, relegando a Carlos Alcaraz al tercer lugar del podio. Tras los 1900 puntos obtenidos, Sascha quedó a 1900 de Sinner.

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A pesar de no haber participado por lesión, el italiano sabía, desde antes del inicio de la competencia, que su posición de privilegio no estaba en riesgo. De todas maneras, la competencia en 2027 será salvaje, porque Zverev buscará defender los puntos obtenidos este domingo, mientras que Sinner intentará recuperar lo que fue suyo en 2024.

La buena noticia la recibió Shelton. A pesar de quedarse a las puertas de conquistar su primer torneo grande, el estadounidense sumó 1200 puntos y superó al canadiense Felix Auger-Aliassime para colocarse en el cuarto lugar del ranking.

Ranking ATP tras el título de Alexander Zverev

PosiciónTenistaPuntos
1Jannik Sinner11500
2Alexander Zverev9690
3Carlos Alcaraz5560
4Ben Shelton4680
5Felix Auger-Aliassime3890
6Daniil Medvedev3770
7Flavio Cobolli3720
8Frances Tiafoe3380
9Alex De Miñaur3300
10Taylor Fritz3175
11Arthur Fils3150
12Novak Djokovic2980
13Learner Tien2755
14Rafael Jodar2569
15Jakub Mensik2495
16Brandon Nakashima2485
17Alexander Bublik2425
18Casper Ruud2345
19Tommy Paul2325
20Lorenzo Musetti2255

En síntesis

  • Alexander Zverev conquistó el título del US Open 2026.
  • Alexander Zverev sumó 1900 puntos en el ranking ATP.
  • Ben Shelton llegó al cuarto lugar del ranking ATP.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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