Así quedó el ranking ATP tras el título de Alexander Zverev en el US Open 2026

Alexander Zverev se proclamó campeón del US Open 2026 este domingo tras vencer en la gran final a Ben Shelton. El alemán conquistó su segundo título de Grand Slam tras el éxito obtenido a mitad de año en Roland Garros y se acercó a Jannik Sinner en la cima del ranking ATP.

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Con este triunfo, Zverev se consolida en el segundo lugar de la clasificación mundial, relegando a Carlos Alcaraz al tercer lugar del podio. Tras los 1900 puntos obtenidos, Sascha quedó a 1900 de Sinner.

A pesar de no haber participado por lesión, el italiano sabía, desde antes del inicio de la competencia, que su posición de privilegio no estaba en riesgo. De todas maneras, la competencia en 2027 será salvaje, porque Zverev buscará defender los puntos obtenidos este domingo, mientras que Sinner intentará recuperar lo que fue suyo en 2024.

La buena noticia la recibió Shelton. A pesar de quedarse a las puertas de conquistar su primer torneo grande, el estadounidense sumó 1200 puntos y superó al canadiense Felix Auger-Aliassime para colocarse en el cuarto lugar del ranking.

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Ranking ATP tras el título de Alexander Zverev

Posición Tenista Puntos 1 Jannik Sinner 11500 2 Alexander Zverev 9690 3 Carlos Alcaraz 5560 4 Ben Shelton 4680 5 Felix Auger-Aliassime 3890 6 Daniil Medvedev 3770 7 Flavio Cobolli 3720 8 Frances Tiafoe 3380 9 Alex De Miñaur 3300 10 Taylor Fritz 3175 11 Arthur Fils 3150 12 Novak Djokovic 2980 13 Learner Tien 2755 14 Rafael Jodar 2569 15 Jakub Mensik 2495 16 Brandon Nakashima 2485 17 Alexander Bublik 2425 18 Casper Ruud 2345 19 Tommy Paul 2325 20 Lorenzo Musetti 2255

En síntesis