Así quedó el ranking ATP tras el título de Alexander Zverev en el US Open 2026

Alexander Zverev se proclamó campeón del US Open 2026 este domingo tras vencer en la gran final a Ben Shelton. El alemán conquistó su segundo título de Grand Slam tras el éxito obtenido a mitad de año en Roland Garros y se acercó a Jannik Sinner en la cima del ranking ATP.
Con este triunfo, Zverev se consolida en el segundo lugar de la clasificación mundial, relegando a Carlos Alcaraz al tercer lugar del podio. Tras los 1900 puntos obtenidos, Sascha quedó a 1900 de Sinner.
A pesar de no haber participado por lesión, el italiano sabía, desde antes del inicio de la competencia, que su posición de privilegio no estaba en riesgo. De todas maneras, la competencia en 2027 será salvaje, porque Zverev buscará defender los puntos obtenidos este domingo, mientras que Sinner intentará recuperar lo que fue suyo en 2024.
La buena noticia la recibió Shelton. A pesar de quedarse a las puertas de conquistar su primer torneo grande, el estadounidense sumó 1200 puntos y superó al canadiense Felix Auger-Aliassime para colocarse en el cuarto lugar del ranking.
Ranking ATP tras el título de Alexander Zverev
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Jannik Sinner
|11500
|2
|Alexander Zverev
|9690
|3
|Carlos Alcaraz
|5560
|4
|Ben Shelton
|4680
|5
|Felix Auger-Aliassime
|3890
|6
|Daniil Medvedev
|3770
|7
|Flavio Cobolli
|3720
|8
|Frances Tiafoe
|3380
|9
|Alex De Miñaur
|3300
|10
|Taylor Fritz
|3175
|11
|Arthur Fils
|3150
|12
|Novak Djokovic
|2980
|13
|Learner Tien
|2755
|14
|Rafael Jodar
|2569
|15
|Jakub Mensik
|2495
|16
|Brandon Nakashima
|2485
|17
|Alexander Bublik
|2425
|18
|Casper Ruud
|2345
|19
|Tommy Paul
|2325
|20
|Lorenzo Musetti
|2255
En síntesis
- Alexander Zverev conquistó el título del US Open 2026.
- Alexander Zverev sumó 1900 puntos en el ranking ATP.
- Ben Shelton llegó al cuarto lugar del ranking ATP.