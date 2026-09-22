La Laver Cup vuelve a disputarse en Londres después de la edición pasada que se llevó a cabo en San Francisco.

La Laver Cup se encamina para desarrollar su novena edición de este torneo por equipos que comenzó en 2017. En el mismo se enfrentan el Equipo Europa frente al Equipo Resto del Mundo y, después de lo que la edición pasada en San Francisco, el evento vuelve a Londres.

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La Laver Cup 2026 se disputa este fin de semana, es decir que comienza el viernes 25 de septiembre y finaliza el domingo 27 de este mes. Carlos Alcaraz lidera la lista de tenistas que estarán presentes en la presente edición, mientras que Jannik Sinner no forma parte.

Formato del torneo

El título de la Laver Cup se lo disputan dos equipos: Europa y Resto del Mundo. Cada uno de ellos está compuesto por seis tenistas y el combinado que primero llegue a conseguir 13 puntos ganará el torneo. El sistema de puntuación está conformado para que ninguno pueda ganar antes del domingo.

Cada victoria vale un punto el viernes, dos el sábado y tres el domingo. Los primeros dos días hay una jornada diurna y nocturna, mientras que el domingo se disputarán todos los partidos en una misma sesión.

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Carlos Alcaraz y Andre Agassi en un entrenamiento (Getty Images)

En cada día se disputan tres partidos individuales y uno de dobles al mejor de tres sets y, en caso de igualdad en sets, el encuentro se define con un match tie-break a 10 puntos. Todos los jugadores deben disputar al menos un juego individual entre viernes y sábado, mientras que al menos cuatro integrantes de cada equipo deben participar en el de dobles.

Cómo ver la Laver Cup 2026

La Laver Cup 2026 que comienza este viernes se puede ver en México y en el resto de Sudamérica en ESPN por televisión y por la plataforma de Disney+ Premium por streaming.

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Los tenistas por equipo

Europa : Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Rafael Jódar, Jakub Mensik, Flavio Cobolli y Casper Ruud.

: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Rafael Jódar, Jakub Mensik, Flavio Cobolli y Casper Ruud. Resto del Mundo: Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Brandon Nakashima, Learner Tien y Alexander Bublik.

En síntesis