Carlos Alcaraz vs. Álex de Minaur: día, hora y cómo ver en vivo el partido por el Australian Open 2026

Carlos Alcaraz sigue con el anhelo de conseguir por primera vez el Australian Open. Al español, que viene cosechando títulos en muchas competencias, le viene siendo esquivo el torneo en Melbourne. De hecho, hasta el momento es el que más dificultades le trajo en su carrera.

El Abierto de Australia comenzó el pasado 17 de enero y se disputa hasta el 1° de febrero. Carlos Alcaraz viene de derrotar en los Octavos de Final del certamen a Thomas Paul tras derrotarlo por 7-6(8-6), 6-4 y 7-5.

Día y horario del partido ante Álex de Minaur

Luego de superar al estadounidense, Alcaraz se enfrenta con Álex de Minaur por los Cuartos de Final. Y será ni más ni menos que contra un local y que arriba como #6 del Ranking ATP, por lo que no será una tarea sencilla este compromiso.

El encuentro será este martes 27 de enero desde las 3:10 horas de la madrugada (Ciudad de México) en el Rod Laver Arena, cuando finalice el duelo entre Coco Gauff y Elina Svitolina por la categoría individual femenino del certamen.

¿Cómo ver el partido?

El partido de Carlos Alcaraz contra Yannick Hafmann por los Cuartos de Final del Australian Open 2026 podrá verse en México a través de ESPN y Disney+, al igual que en Sudamérica. En España se transmite por Eurosport y en Estados Unidos por ESPN y Tennis Channel.

México : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Centroamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ España : Eurosport

: Eurosport Estados Unidos: ESPN y Tennis Channel

¿Contra quién jugaría Carlos Alcaraz en caso de avanzar?

Si Carlos Alcaraz vence a Álex de Miñaur, jugará por las Semifinales del torneo internacional ante el ganador de choque entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Learner Tien.

