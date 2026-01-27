PSG y Newcastle serán los protagonistas de uno de los enfrentamientos que acapararán los ojos del público futbolero, este miércoles en el Parque de los Príncipes. ‘Les Parisiens’ y ‘The Magpies’ se verán las caras por la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, por un lugar en octavos de final.

¿Cómo llegan PSG y Newcastle al juego de la Champions League 2025-26?

Los dirigidos por Luis Enrique se encuentran, en vísperas del encuentro, ubicados en el 6° puesto de la tabla de posiciones del certamen. Cuentan con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, una igualdad y dos derrotas. En su última actuación, cayeron por 2-1 ante Sporting Lisboa fuera de casa (gol de Kvaratskhelia).

Por su parte, el conjunto de Eddie Howe arriba colocado en el 7° lugar de la fase de liga de la competencia continental. Se estacionan también con 13 unidades, tras cosechar cuatro victorias, un empate y dos caídas. El partido pasado, golearon por 3-0 a PSV en condición de local (goles de Wissa, Gordon y Barnes).

PSG y un duelo de alto riesgo para levantar cabeza [Foto: Getty]

¿Por qué PSG vs. Newcastle es el juego más importante de la última jornada?

Pese a que habrá dieciocho cotejos en simultáneo este miércoles, el cruce entre franceses e ingleses será el más trascendental del día y se llevará las miradas de todos. Esto tiene que ver con que es el único enfrentamiento entre rivales directos, que pueden quitarse puntos entre sí. Al estar ambos actualmente en puestos de clasificación directa a octavos (entre los mejores ocho), uno de los dos o ambos saldrán heridos del partido. Y otros clubes estarán al acecho para superar en la tabla al que pierda, o a los dos si empatan.

¿A qué hora juegan PSG vs. Newcastle por la Champions League 2025-26?

El partido París Saint-Germain vs. Newcastle tendrá lugar este miércoles 28 de enero, desde las 17.00 horas, por la octava y última jornada de la presente fase de liga. El encuentro entre ‘Les Parisiens’ y ‘The Magpies’, decisivo para lo que viene en la Champions League 2025-26, tendrá como sede al mítico Parque de los Príncipes. El vigente campeón de la UCL buscará hacerse fuerte en casa y asegurar su boleto a octavos.

¿Qué canal transmite PSG vs. Newcastle por la Champions League 2025-26?

El compromiso internacional de este miércoles se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio mexicano, en televisión por medio de la pantalla de FOX. Además, se podrá ver en forma online, vía streaming, de manera exclusiva a través de la plataforma de FOX One. Será el único partido de toda la fecha en ser transmitido tanto por TV como por Internet.

