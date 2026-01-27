Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

Champions League: dónde ver EN VIVO la última jornada en simultáneo por TV y online

Repasa todo lo que hay que saber para no perderse una tarde espectacular del certamen más prestigioso de Europa.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Super-miércoles de UEFA Champions League.
© Getty ImagesSuper-miércoles de UEFA Champions League.

La UEFA Champions League tiene preparada una de las jornadas más épicas de su historia, cuando este miércoles se disputen ¡dieciocho partidos en simultáneo! en una tarde. Sí, será un día inédito en la competencia, donde casi dos decenas de encuentros se jugarán al mismo tiempo, con casi cuarenta equipos viendo actividad oficial.

Publicidad

Esta celebración se realizará en el marco de la última fecha de la fase de liga, esto es, la primera ronda del certamen (ex fase de grupos). Este miércoles se definirá quiénes clasifican directo a octavos de final, quiénes tendrán que jugar dieciseisavos, y quiénes quedan eliminados. Y a excepción de un par de equipos ya afuera, todos jugarán por algo.

¿A qué hora se juegan los partidos de la última fecha de la Champions League?

Todos los enfrentamintos de esta jornada final de la fase de liga se llevarán a cabo este miércoles 28 de enero, a partir de las 14.00 horas del Centro de México. Por decisión de UEFA, y para que ningún equipo especule con el resultado de otro, se tomó la medida de que todos jueguen al mismo tiempo, pese a que afectará a las ganancias televisivas.

¿Qué partidos de la última fecha de la Champions League se podrán ver por TV?

De los dieciocho encuentros a disputarse este miércoles, sólo cuatro tendrán televisación en México, mientras que el resto irá únicamente por streaming:

Publicidad
  • Barcelona vs. Copenhague: por HBO Max y TNT.
  • Manchester City vs. Galatasaray: por HBO Max.
  • Napoli vs. Chelsea: por HBO Max y Space.
  • PSG vs. Newcastle: por FOX.

¿Qué partidos de la última fecha de la Champions League se podrán ver online?

  • Ajax vs. Olympiacos: por FOX One.
  • Arsenal vs. Kairat Almaty: por FOX One.
  • Athletic Club vs. Sporting CP: por FOX One.
  • Atlético Madrid vs. BodoGlimt: por FOX One.
  • Bayer Leverkusen vs. Villarreal: por FOX One.
  • Borussia Dortmund vs. Inter: por FOX One.
  • Brujas vs. Olympique Marsella: por FOX One.
  • Frankfurt vs. Tottenham: por FOX One.
  • Liverpool vs. Qarabag: por FOX One.
  • Monaco vs. Juventus: por FOX One.
  • Pafos vs. Slavia Praga: por FOX One.
  • PSG vs. Newcastle: por TV y también por FOX One.
  • PSV vs. Bayern Múnich: por FOX One.
  • Real Madrid vs. Benfica: por FOX One.
  • Union St Gilloise vs. Atalanta: por FOX One.
¡Mbappé intratable! Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League tras su doblete ante Mónaco

ver también

¡Mbappé intratable! Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League tras su doblete ante Mónaco

Las principales posiciones de la ‘fase de liga’ de la UEFA Champions League 2025/26:

Tweet placeholder
Publicidad
Cuántos goles lleva Kylian Mbappé con Real Madrid en la temporada tras su doblete vs. Villareal

ver también

Cuántos goles lleva Kylian Mbappé con Real Madrid en la temporada tras su doblete vs. Villareal

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Semenyo y Guehi, afuera de Manchester City vs. Galatasaray: el artículo que les impide jugar
Champions League

Semenyo y Guehi, afuera de Manchester City vs. Galatasaray: el artículo que les impide jugar

Así quedó la tabla de la Premier League 2025-26 tras la victoria de Manchester City
UEFA

Así quedó la tabla de la Premier League 2025-26 tras la victoria de Manchester City

¿Por qué no juegan Phil Foden y Erling Haaland en Manchester City vs. Wolverhampton por la Premier League 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juegan Phil Foden y Erling Haaland en Manchester City vs. Wolverhampton por la Premier League 2025-26?

Chicho Arango definió su futuro tras rechazar a Pumas: el club que lo fichará para el 2026
Pumas de la UNAM

Chicho Arango definió su futuro tras rechazar a Pumas: el club que lo fichará para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo