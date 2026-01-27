La UEFA Champions League tiene preparada una de las jornadas más épicas de su historia, cuando este miércoles se disputen ¡dieciocho partidos en simultáneo! en una tarde. Sí, será un día inédito en la competencia, donde casi dos decenas de encuentros se jugarán al mismo tiempo, con casi cuarenta equipos viendo actividad oficial.

Publicidad

Publicidad

Esta celebración se realizará en el marco de la última fecha de la fase de liga, esto es, la primera ronda del certamen (ex fase de grupos). Este miércoles se definirá quiénes clasifican directo a octavos de final, quiénes tendrán que jugar dieciseisavos, y quiénes quedan eliminados. Y a excepción de un par de equipos ya afuera, todos jugarán por algo.

¿A qué hora se juegan los partidos de la última fecha de la Champions League?

Todos los enfrentamintos de esta jornada final de la fase de liga se llevarán a cabo este miércoles 28 de enero, a partir de las 14.00 horas del Centro de México. Por decisión de UEFA, y para que ningún equipo especule con el resultado de otro, se tomó la medida de que todos jueguen al mismo tiempo, pese a que afectará a las ganancias televisivas.

¿Qué partidos de la última fecha de la Champions League se podrán ver por TV?

De los dieciocho encuentros a disputarse este miércoles, sólo cuatro tendrán televisación en México, mientras que el resto irá únicamente por streaming:

Publicidad

Publicidad

Barcelona vs. Copenhague: por HBO Max y TNT.

por HBO Max y TNT. Manchester City vs. Galatasaray: por HBO Max.

por HBO Max. Napoli vs. Chelsea: por HBO Max y Space.

por HBO Max y Space. PSG vs. Newcastle: por FOX.

¿Qué partidos de la última fecha de la Champions League se podrán ver online?

Ajax vs. Olympiacos: por FOX One.

por FOX One. Arsenal vs. Kairat Almaty: por FOX One.

por FOX One. Athletic Club vs. Sporting CP: por FOX One.

por FOX One. Atlético Madrid vs. BodoGlimt: por FOX One.

por FOX One. Bayer Leverkusen vs. Villarreal: por FOX One.

por FOX One. Borussia Dortmund vs. Inter: por FOX One.

por FOX One. Brujas vs. Olympique Marsella: por FOX One.

por FOX One. Frankfurt vs. Tottenham: por FOX One.

por FOX One. Liverpool vs. Qarabag: por FOX One.

por FOX One. Monaco vs. Juventus: por FOX One.

por FOX One. Pafos vs. Slavia Praga: por FOX One.

por FOX One. PSG vs. Newcastle: por TV y también por FOX One.

por TV y también por FOX One. PSV vs. Bayern Múnich: por FOX One.

por FOX One. Real Madrid vs. Benfica: por FOX One.

por FOX One. Union St Gilloise vs. Atalanta: por FOX One.

ver también ¡Mbappé intratable! Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League tras su doblete ante Mónaco

Las principales posiciones de la ‘fase de liga’ de la UEFA Champions League 2025/26:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad