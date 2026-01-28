Este miércoles 28 de enero será una jornada festiva para todos los aficionados del futbol y de la UEFA Champions League. En una tarde que será para el infarto, se jugarán todos los partidos al mismo tiempo en busca de conocer a los clasificados y eliminados. La definición de la ‘fase de liga’ de esta edición 2025/26 promete ser espectacular.
Para darle un condimento adicional a esta apasionante última fecha de la primera ronda, habrá muchos equipos que no podrán contar con figuras importantes. Esto hará los encuentros mucho más entretenidos y poco predecibles. Son varias las estrellas cuyas ausencias ya están confirmadas para los compromisos internacionales de Europa.
Las figuras que se pierden la última fecha de la Champions League 2025/26:
A continuación, un repaso de las estrellas que se ausentarán en cada partido de los dieciocho que se disputarán en simultáneo este miércoles por UCL:
Ajax vs. Olympiacos:
- Ajax: Steven Berghuis (lesión).
- Olympiacos: ninguna.
Arsenal vs. Kairat Almaty:
Arsenal, sin Declan Rice, pero ya clasificados [Foto: Getty]
- Arsenal: Declan Rice (suspensión) y Mikel Merino (suspensión).
- Kairat Almaty: ninguna.
Athletic Club vs. Sporting CP:
- Athletic Club de Bilbao: Aymeric Laporte (lesión), Iñaki Williams (lesión) y Mikel Jauregizar (suspensión).
- Sporting Lisboa: ninguna.
Atlético Madrid vs. BodoGlimt:
- Atlético de Madrid: Antoine Griezmann (lesión).
- BodoGlimt: ninguna.
Barcelona vs. Copenhague:
Pedri, una de las pérdidas sensibles para hoy [Foto: Getty]
- FC Barcelona: Pedri (lesión), Gavi (lesión), Andreas Christensen (lesión) y Frenkie De Jong (suspensión).
- Copenhague: Thomas Delaney (suspensión).
Bayer Leverkusen vs. Villarreal:
- Bayer Leverkusen: ninguna.
- Villarreal:Juan Foyth (lesión), Ayoze Pérez (lesión) y Santiago Mouriño (suspensión).
Benfica vs. Real Madrid:
- Benfica: Dodi Lukebakio (lesión) y Richard Ríos (lesión).
- Real Madrid: Trent Alexander‑Arnold (lesión), Antonio Rüdiger (lesión), Éder Militão (lesión) y Ferland Mendy (lesión).
Borussia Dortmund vs. Inter:
- Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer (lesión), Niklas Sule (lesión) y Daniel Svensson (suspensión).
- Inter de Milán: Denzel Dumfries (lesión) y Hakan Calhanoglu (lesión).
Brujas vs. Olympique Marsella:
- Club Brujas: ninguna.
- Olympique Marsella: Emerson Palmieri (lesión) y Benjamin Pavard (suspensión).
Frankfurt vs. Tottenham:
- Eintracht Frankfurt:
- Tottenham Hotspur: Micky Van de Ven (lesión), Pedro Porro (lesión), Ben Davies (pierna), Rodrigo Bentancur (lesión), Lucas Bergvall (lesión), Mohammed Kudus (lesión) y Richarlison (lesión).
Liverpool vs. Qarabag:
- Liverpool: Connor Bradley (lesión) y Alexander Isak (lesión).
- Qarabag: ninguna.
Manchester City vs. Galatasaray:
Rodri, sancionado, una de las bajas del City [Foto: Getty]
- Manchester City: Josko Gvardiol (lesión), Ruben Dias (lesión), John Stones (lesión), Mateo Kovacic (lesión), Savinho (lesión), Oscar Bobb (lesión), Rodri (suspensión), Antoine Semenyo (no registrado) y Marc Guehi (no registrado).
- Galatasaray: Metehan Baltaci (suspensión).
Mónaco vs. Juventus:
- Mónaco: Lukas Hradecky (lesión), Eric Dier (lesión), Pau Pogba (lesión) y Takumi Minamino (lesión).
- Juventus: Daniele Rugani (lesión) y Dusan Vlahovic (lesión).
Nápoli vs. Chelsea:
- Nápoli: André Zambo Anguissa (lesión), Sergej Milinkovic-Savic (lesión), Matteo Politano (lesión) y David Neres (tobillo).
- Chelsea: Tosin Adarabioyo (lesión).
Pafos vs. Slavia Praga:
- Pafos FC: Ivan Šunjić (suspensión).
- Slavia Praga: ninguna.
PSG vs. Newcastle:
- París Saint-Germain: ninguna.
- Newcastle: Joelinton (lesión), Dan Burn (lesión) y Fabian Schar (lesión).
PSV vs. Bayern Múnich:
- PSV Eindhoven: Ricardo Pepi (lesión).
- Bayern Múnich: Raphael Guerreiro (lesión), Konrad Laimer (lesión), Josip Stanisic (lesión) y Kim Min-Jae (suspensión).
Union St Gilloise vs. Atalanta:
- Union St Gilloise: Kevin Rodríguez (lesión) y Promise David (suspensión).
- Atalanta: ninguna.