Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

Champions League 2025-26: todas las figuras que se pierden la última jornada de la fase de liga

Muchos futbolistas de renombre se ausentarán, por razones varias, la definición de la primera ronda. El desglose.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Rodri, una de las bajas sensibles para esta fecha.
© GettyRodri, una de las bajas sensibles para esta fecha.

Este miércoles 28 de enero será una jornada festiva para todos los aficionados del futbol y de la UEFA Champions League. En una tarde que será para el infarto, se jugarán todos los partidos al mismo tiempo en busca de conocer a los clasificados y eliminados. La definición de la ‘fase de liga’ de esta edición 2025/26 promete ser espectacular.

Publicidad

Para darle un condimento adicional a esta apasionante última fecha de la primera ronda, habrá muchos equipos que no podrán contar con figuras importantes. Esto hará los encuentros mucho más entretenidos y poco predecibles. Son varias las estrellas cuyas ausencias ya están confirmadas para los compromisos internacionales de Europa.

Las figuras que se pierden la última fecha de la Champions League 2025/26:

A continuación, un repaso de las estrellas que se ausentarán en cada partido de los dieciocho que se disputarán en simultáneo este miércoles por UCL:

Ajax vs. Olympiacos:

  • Ajax: Steven Berghuis (lesión).
  • Olympiacos: ninguna.
Publicidad

Arsenal vs. Kairat Almaty:

Arsenal, sin Declan Rice, pero ya clasificados [Foto: Getty]

Arsenal, sin Declan Rice, pero ya clasificados [Foto: Getty]

  • Arsenal: Declan Rice (suspensión) y Mikel Merino (suspensión).
  • Kairat Almaty: ninguna.

Athletic Club vs. Sporting CP:

  • Athletic Club de Bilbao: Aymeric Laporte (lesión), Iñaki Williams (lesión) y Mikel Jauregizar (suspensión).
  • Sporting Lisboa: ninguna.
Publicidad

Atlético Madrid vs. BodoGlimt:

  • Atlético de Madrid: Antoine Griezmann (lesión).
  • BodoGlimt: ninguna.

Barcelona vs. Copenhague:

Pedri, una de las pérdidas sensibles para hoy [Foto: Getty]

Pedri, una de las pérdidas sensibles para hoy [Foto: Getty]

  • FC Barcelona: Pedri (lesión), Gavi (lesión), Andreas Christensen (lesión) y Frenkie De Jong (suspensión).
  • Copenhague: Thomas Delaney (suspensión).
Publicidad

Bayer Leverkusen vs. Villarreal:

  • Bayer Leverkusen: ninguna.
  • Villarreal:Juan Foyth (lesión), Ayoze Pérez (lesión) y Santiago Mouriño (suspensión).

Benfica vs. Real Madrid:

  • Benfica: Dodi Lukebakio (lesión) y Richard Ríos (lesión).
  • Real Madrid: Trent Alexander‑Arnold (lesión), Antonio Rüdiger (lesión), Éder Militão (lesión) y Ferland Mendy (lesión).

Borussia Dortmund vs. Inter:

  • Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer (lesión), Niklas Sule (lesión) y Daniel Svensson (suspensión).
  • Inter de Milán: Denzel Dumfries (lesión) y Hakan Calhanoglu (lesión).
Publicidad

Brujas vs. Olympique Marsella:

  • Club Brujas: ninguna.
  • Olympique Marsella: Emerson Palmieri (lesión) y Benjamin Pavard (suspensión).

Frankfurt vs. Tottenham:

  • Eintracht Frankfurt:
  • Tottenham Hotspur: Micky Van de Ven (lesión), Pedro Porro (lesión), Ben Davies (pierna), Rodrigo Bentancur (lesión), Lucas Bergvall (lesión), Mohammed Kudus (lesión) y Richarlison (lesión).

Liverpool vs. Qarabag:

  • Liverpool: Connor Bradley (lesión) y Alexander Isak (lesión).
  • Qarabag: ninguna.
Publicidad

Manchester City vs. Galatasaray:

Rodri, sancionado, una de las bajas del City [Foto: Getty]

Rodri, sancionado, una de las bajas del City [Foto: Getty]

  • Manchester City: Josko Gvardiol (lesión), Ruben Dias (lesión), John Stones (lesión), Mateo Kovacic (lesión), Savinho (lesión), Oscar Bobb (lesión), Rodri (suspensión), Antoine Semenyo (no registrado) y Marc Guehi (no registrado).
  • Galatasaray: Metehan Baltaci (suspensión).

Mónaco vs. Juventus:

  • Mónaco: Lukas Hradecky (lesión), Eric Dier (lesión), Pau Pogba (lesión) y Takumi Minamino (lesión).
  • Juventus: Daniele Rugani (lesión) y Dusan Vlahovic (lesión).
Publicidad

Nápoli vs. Chelsea:

  • Nápoli: André Zambo Anguissa (lesión), Sergej Milinkovic-Savic (lesión), Matteo Politano (lesión) y David Neres (tobillo).
  • Chelsea: Tosin Adarabioyo (lesión).

Pafos vs. Slavia Praga:

  • Pafos FC: Ivan Šunjić (suspensión).
  • Slavia Praga: ninguna.

PSG vs. Newcastle:

  • París Saint-Germain: ninguna.
  • Newcastle: Joelinton (lesión), Dan Burn (lesión) y Fabian Schar (lesión).
Publicidad
PSG vs. Newcastle: hora, TV y cómo ver el partido crucial de la Champions League 2025/26

ver también

PSG vs. Newcastle: hora, TV y cómo ver el partido crucial de la Champions League 2025/26

PSV vs. Bayern Múnich:

  • PSV Eindhoven: Ricardo Pepi (lesión).
  • Bayern Múnich: Raphael Guerreiro (lesión), Konrad Laimer (lesión), Josip Stanisic (lesión) y Kim Min-Jae (suspensión).

Union St Gilloise vs. Atalanta:

  • Union St Gilloise: Kevin Rodríguez (lesión) y Promise David (suspensión).
  • Atalanta: ninguna.
martín zajic
Martín Zajic
Lee también
PSG vs. Newcastle: hora, TV y cómo ver el partido crucial de la Champions League 2025/26
Champions League

PSG vs. Newcastle: hora, TV y cómo ver el partido crucial de la Champions League 2025/26

¿Transmite TV abierta? Dónde ver en simultáneo toda la última jornada de Champions League
Champions League

¿Transmite TV abierta? Dónde ver en simultáneo toda la última jornada de Champions League

Semenyo y Guehi, afuera de Manchester City vs. Galatasaray: el artículo que les impide jugar
Champions League

Semenyo y Guehi, afuera de Manchester City vs. Galatasaray: el artículo que les impide jugar

Chicho Arango definió su futuro tras rechazar a Pumas: el club que lo fichará para el 2026
Pumas de la UNAM

Chicho Arango definió su futuro tras rechazar a Pumas: el club que lo fichará para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo