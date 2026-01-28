Este miércoles 28 de enero será una jornada festiva para todos los aficionados del futbol y de la UEFA Champions League. En una tarde que será para el infarto, se jugarán todos los partidos al mismo tiempo en busca de conocer a los clasificados y eliminados. La definición de la ‘fase de liga’ de esta edición 2025/26 promete ser espectacular.

Para darle un condimento adicional a esta apasionante última fecha de la primera ronda, habrá muchos equipos que no podrán contar con figuras importantes. Esto hará los encuentros mucho más entretenidos y poco predecibles. Son varias las estrellas cuyas ausencias ya están confirmadas para los compromisos internacionales de Europa.

Las figuras que se pierden la última fecha de la Champions League 2025/26:

A continuación, un repaso de las estrellas que se ausentarán en cada partido de los dieciocho que se disputarán en simultáneo este miércoles por UCL:

Ajax vs. Olympiacos:

Ajax: Steven Berghuis (lesión).

(lesión). Olympiacos: ninguna.

Arsenal vs. Kairat Almaty:

Arsenal, sin Declan Rice, pero ya clasificados [Foto: Getty]

Arsenal: Declan Rice (suspensión) y Mikel Merino (suspensión).

(suspensión) y Mikel (suspensión). Kairat Almaty: ninguna.

Athletic Club vs. Sporting CP:

Athletic Club de Bilbao: Aymeric Laporte (lesión), Iñaki Williams (lesión) y Mikel Jauregizar (suspensión).

(lesión), Iñaki (lesión) y Mikel (suspensión). Sporting Lisboa: ninguna.

Atlético Madrid vs. BodoGlimt:

Atlético de Madrid: Antoine Griezmann (lesión).

(lesión). BodoGlimt: ninguna.

Barcelona vs. Copenhague:

Pedri, una de las pérdidas sensibles para hoy [Foto: Getty]

FC Barcelona: Pedri (lesión), Gavi (lesión), Andreas Christensen (lesión) y Frenkie De Jong (suspensión).

(lesión), (lesión), Andreas (lesión) y Frenkie (suspensión). Copenhague: Thomas Delaney (suspensión).

Bayer Leverkusen vs. Villarreal:

Bayer Leverkusen: ninguna.

Villarreal:Juan Foyth (lesión), Ayoze Pérez (lesión) y Santiago Mouriño (suspensión).

Benfica vs. Real Madrid:

Benfica: Dodi Lukebakio (lesión) y Richard Ríos (lesión).

(lesión) y Richard (lesión). Real Madrid: Trent Alexander‑Arnold (lesión), Antonio Rüdiger (lesión), Éder Militão (lesión) y Ferland Mendy (lesión).

Borussia Dortmund vs. Inter:

Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer (lesión), Niklas Sule (lesión) y Daniel Svensson (suspensión).

(lesión), Niklas (lesión) y Daniel (suspensión). Inter de Milán: Denzel Dumfries (lesión) y Hakan Calhanoglu (lesión).

Brujas vs. Olympique Marsella:

Club Brujas: ninguna.

Olympique Marsella: Emerson Palmieri (lesión) y Benjamin Pavard (suspensión).

Frankfurt vs. Tottenham:

Eintracht Frankfurt:

Tottenham Hotspur: Micky Van de Ven (lesión), Pedro Porro (lesión), Ben Davies (pierna), Rodrigo Bentancur (lesión), Lucas Bergvall (lesión), Mohammed Kudus (lesión) y Richarlison (lesión).

Liverpool vs. Qarabag:

Liverpool: Connor Bradley (lesión) y Alexander Isak (lesión).

(lesión) y Alexander (lesión). Qarabag: ninguna.

Manchester City vs. Galatasaray:

Rodri, sancionado, una de las bajas del City [Foto: Getty]

Manchester City: Josko Gvardiol (lesión), Ruben Dias (lesión), John Stones (lesión), Mateo Kovacic (lesión), Savinho (lesión), Oscar Bobb (lesión), Rodri (suspensión), Antoine Semenyo (no registrado) y Marc Guehi (no registrado).

(lesión), Ruben (lesión), John (lesión), Mateo (lesión), (lesión), Oscar (lesión), (suspensión), Antoine (no registrado) y Marc (no registrado). Galatasaray: Metehan Baltaci (suspensión).

Mónaco vs. Juventus:

Mónaco: Lukas Hradecky (lesión), Eric Dier (lesión), Pau Pogba (lesión) y Takumi Minamino (lesión).

(lesión), Eric (lesión), Pau (lesión) y Takumi (lesión). Juventus: Daniele Rugani (lesión) y Dusan Vlahovic (lesión).

Nápoli vs. Chelsea:

Nápoli: André Zambo Anguissa (lesión), Sergej Milinkovic-Savic (lesión), Matteo Politano (lesión) y David Neres (tobillo).

(lesión), Sergej (lesión), Matteo (lesión) y David (tobillo). Chelsea: Tosin Adarabioyo (lesión).

Pafos vs. Slavia Praga:

Pafos FC: Ivan Šunjić (suspensión).

(suspensión). Slavia Praga: ninguna.

PSG vs. Newcastle:

París Saint-Germain: ninguna.

Newcastle: Joelinton (lesión), Dan Burn (lesión) y Fabian Schar (lesión).

PSV vs. Bayern Múnich:

PSV Eindhoven: Ricardo Pepi (lesión).

(lesión). Bayern Múnich: Raphael Guerreiro (lesión), Konrad Laimer (lesión), Josip Stanisic (lesión) y Kim Min-Jae (suspensión).

Union St Gilloise vs. Atalanta: