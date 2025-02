Fue número 3 del mundo, derrotó a Federer, Nadal y Djokovic, pero se quemó del tenis

Nikolai Davydenko irrumpió en el circuito ATP a los 20 años con un estilo de juego combativo que le hizo escalar rápidamente en la clasificación. Sin embargo, por desgracia para él, durante sus mejores años se encontró con rivales como Roger Federer, Rafael Nadal y un joven Novak Djokovic. Lo que parecía una carrera destinada al éxito empezó a tambalearse, y luego llegaron las lesiones, seguidas de un completo agotamiento del deporte al que tardó varios años en volver tras su retirada.

Publicidad

Publicidad

Este hombre de 43 años nació en Ucrania, se formó en Alemania y siempre representó a Rusia, a pesar de haber obtenido la nacionalidad austríaca. Una mezcla de nacionalidades y escuelas que le llevó a convertirse en un rival feroz para cualquiera a partir de 2001, cuando se hizo un hueco en los grandes torneos y demostró de lo que era capaz.

ver también Joao Fonseca eligió al mejor tenista entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic: “No tiene rival”

El mejor periodo de la carrera de Davydenko se produjo entre 2005 y 2009, cuando se mantuvo firmemente en el Top 10 y alcanzó el Top 3 durante algunas semanas, una época en la que a menudo dio grandes quebraderos de cabeza a Rafael Nadal. “Para mí, jugar contra Nadal era como jugar contra cualquier otro rival. Gané todos nuestros partidos en pista dura, y él ganó todos en tierra batida”, dijo en una entrevista con Punto de Break en 2022.

“Mi juego se adaptaba al de Rafa en pista dura, así que no tuve muchos problemas contra él. En cambio, nunca conseguí ganar a James Blake en esas condiciones; le pegaba muy fuerte a la pelota y terminaba los puntos rápidamente”. Contra especialistas en tierra batida, españoles y argentinos, esos fueron los partidos más fáciles para mí en pista dura, porque jugaban peloteos largos con mucho efecto”.

Publicidad

Publicidad

Nikolai Davidenko ganó el ATP Finals de 2009 (Getty Images)

Davydenko fue incluso apodado el ‘coco’ de Nadal por los medios españoles, tras haber derrotado al español 6 veces en 11 enfrentamientos. Esos duelos llevaron al ruso a burlarse de Nadal: “Sin fuerza física, no puede hacer nada. No tiene saque ni volea. Su estrategia es quedarse en el fondo de la pista, correr y pasar bolas hasta que se canse y falle”.

Por otra parte, siempre respetó a Roger Federer, contra quien tuvo que luchar. “Tuve muchas oportunidades de ganarle, pero siempre fue mejor que yo en los momentos importantes de cada set. Tuve puntos de set, tiebreaks, pero siempre perdí. No es ningún secreto que tuve un bloqueo mental contra Roger durante muchos años“, comentó en aquella entrevista hace dos años, recordando sus 19 derrotas en 21 partidos contra el suizo.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, a pesar de este quebradero de cabeza, Davydenko logró mantenerse entre los cinco mejores durante casi cinco años sin ganar un Grand Slam. También se permitió el lujo de derrotar a un joven Novak Djokovic en la semifinal del Masters 1000 de Shanghai de 2009, una de sus dos victorias sobre el serbio. En ese mismo torneo, derrotó a Nadal en la final. En total, tuvo un récord de 2-6 contra el serbio.

Davydenko era uno de los mejores tenistas del mundo, por detrás de los tres grandes, cuando en 2010 sufrió su primera lesión grave: “Me rompí la muñeca. Ocurrió jugando en Rotterdam contra Robin Soderling. Caí al suelo y me golpeé fuerte la mano. Pensé que era sólo un moretón, y aunque me hicieron una resonancia magnética, no me encontraron nada”, explica a Punto de Break.

Como los exámenes médicos descartaron una fractura, siguió jugando algunos torneos más hasta que el dolor se hizo insoportable y el escáner mostró una fisura: “La lesión se curó, pero mi muñeca nunca volvió a responder igual. Se debilitó mucho y mi revés a dos manos quedó muy dañado”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Nikolai Davidenko y Roger Federer (Getty Images)

El ex tenista añadió que no podía cambiar su juego para no forzar la muñeca. “Ya era demasiado tarde para probar el revés a una mano, aunque algunos especialistas me lo recomendaron”, explica. Para entonces, el Top 10 estaba muy lejos y, a pesar de sus esfuerzos, no pudo recuperar la forma de antaño.

A los 33 años anunció su retirada del tenis, sin mucho ruido en los medios de comunicación. Se trasladó a Rusia, después de que Alemania le negara la nacionalidad, y se centró en criar a sus hijos y pescar, manteniéndose alejado de los medios.

Publicidad

Publicidad

“El primer año no dejaba de soñar con partidos. Sentía que los estaba jugando, algunos de Grand Slam, concretamente en Australia. Ahora, todo está olvidado y ni siquiera pienso en ello. No veo tenis, tampoco lo hacía cuando estaba en activo; no tiene sentido seguir viéndolo”, reveló en una entrevista concedida en 2019 a Sport Express.

Sin embargo, recientemente ha suscitado cierta polémica con sus opiniones sobre las carreras de los tres grandes, afirmando que Nadal y Federer no pudieron luchar hasta el final, además de criticar que las mujeres tengan el mismo salario. “Los tenistas masculinos trabajan tres veces más que las tenistas femeninas, especialmente en los Grand Slams, por lo que me parece muy injusto que reciban el mismo premio. Los hombres tienen que luchar mucho más para ganar un gran torneo”, dijo.