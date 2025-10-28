Lionel Messi es catalogado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. El oriundo de Rosario es el jugador con más títulos en la historia, incluyendo una Copa del Mundo, y posee récords que parecen imposibles de igualar. Sin embargo, en una reciente entrevista con NBC News corrió el foco y se encargó de resaltar a otras leyendas del deporte.

Entre las disciplinas que destacó, Messi se declaró fanático del tenis y eligió a los tres mejores jugadores. Como no podía ser de otra manera, Messi enalteció a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic; los tres tenistas más destacados de la historia indiscutidamente por cantidad de títulos y legado.

“Admiro mucho a los tenistas como Federer, Rafa, Djokovic… creo que los tres hicieron que la competición sea más grande de lo que era”, aseguró Lionel. De hecho, con Nole ha tenido más de un encuentro recientemente, uno de ellos en el marco de la gala del Balón de Oro 2023.

Sobre ese momento, el experimentado tenista serbio declaró: “Es un fenómeno. Hablamos unos 15 minutos de la familia, todo de la vida. Me gustaría otra vez encontrarlo para hablar del deporte y de todo eso porque la mentalidad de él… Es un campeón enorme. Tengo mucho respeto por él“. Tras ello, a Leo se lo vio observando un encuentro de Djokovic en el Miami Open, que tuvo lugar en marzo de 2025.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en las gradas del Miami Open 2025 (GETTY IMAGES)

¿Cuántos Grand Slams tienen Djokovic, Nadal y Federer?

Novak Djokovic: 24 Grand Slams (récord)

24 Grand Slams (récord) Rafael Nadal: 22 Grand Slams

22 Grand Slams Roger Federer: 20 Grand Slams

