Jannik Sinner y Alexander Zverev son los dos tenistas que disputarán la final del Masters 1000 de Madrid. Con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, los dos mejores rankeados del torneo llegaron al partido decisivo y ambos buscan su primera coronación en la capital española.

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Por el lado del italiano, Jannik Sinner derrotó con contundencia a Arthur Fils por 6-2 y 6-4 en la semifinal del Masters 1000 de Madrid, mientras que Alexander Zverev hizo lo propio con Alexander Blockx al ganarle por 6-2 y XXX para alcanzar la final.

¿Qué día y a qué hora se disputa la final?

La final de Madrid entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se disputa este domingo 3 de mayo. El partido entre el #1 y el #3 del ranking ATP inicia a las 09:00hs (CDMX), es decir a las 17:00 hora local.

México : 09:00hs

: 09:00hs España : 17:00hs

: 17:00hs Argentina : 12:00hs

: 12:00hs Estados Unidos (ET): 11:00hs

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¿Cómo ver en vivo la final?

El partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev por la final del Masters 1000 de Madrid puede verse en México a través de Disney+ Premium por streaming y también por ESPN en la televisión. Las mismas opciones son tanto para Centroamérica como para Sudamérica.

El historial entre ambos tenistas

Jannik Sinner lidera el historial 9-4 contra Alexander Zverev. Los dos tenistas ya se cruzaron en tres oportunidades este año y el italiano lo derrotó en todas las oportunidades al alemán. Lo curioso es que se enfrentaron en la misma instancia de diferentes torneos: semifinal en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Por último, Jannik Sinner lleva ocho victorias consecutivas frente a Alexander Zverev y en los últimos cinco partidos el actual número uno del mundo no perdió ningún set ante el alemán. Por lo tanto, el italiano es el gran favorito a coronarse por primera vez en Madrid.

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En síntesis