Los Angeles Lakers siguen sin poder obtener su boleto a la siguiente ronda de los Playoffs de la NBA 2026. La franquicia angelina llegó a ponerse 3-0 en la serie con Houston Rockets por la primera ronda, pero los de Texas reaccionaron a tiempo y ganaron dos partidos seguidos.

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De esta manera, estas dos franquicias se volverán a enfrentar esta noche de viernes en el Toyota Center de Houston por el Juego 6, un encuentro que determinará si los Rockets fuerzan el Game 7 o si Lakers finalmente logra clasificar.

No obstante, la franquicia de Los Angeles no podrá contar con su máxima estrella para este decisivo partido: Luka Doncic. El esloveno es el alma del ataque de Lakers, pero JJ Redick se las tendrá que arreglar sin él esta noche para intentar avanzar de ronda.

¿Por qué Luka Doncic no juega en Rockets vs. Lakers?

La razón por la que Luka Doncic no juega esta noche en Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers es la misma por la que todavía no jugó ningún partido de la primera ronda de Playoffs: una distensión en el tendón de la corva.

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Luka Doncic se lesionó ante Oklahoma City Thunder en la Temporada Regular (Getty Images)

Si bien en un principio había esperanzas con su reaparición durante la serie contra los Rockets, finalmente esto fue descartado. De hecho, el periodista Shams Charania, de ESPN, informó: “Estaría fuera si los Lakers comienzan su siguiente ronda… la esperanza es que en algún momento de esa segunda ronda empiece a mejorar su rendimiento“.