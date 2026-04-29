Mientras André Jardine gana 1,7 millones en América, el salario que ganaría Piojo Herrera en Atlante

Atlante volvió a sacudir el mercado del futbol mexicano con un movimiento que nadie esperaba: la llegada de Miguel “Piojo” Herrera como nuevo entrenador para la próxima temporada. El histórico técnico asumirá el desafío de liderar al equipo en su regreso a la máxima categoría.

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La confirmación de su arribo no solo marca un golpe mediático, sino también deportivo. El Atlante apuesta fuerte a volver a ser protagonista en la Liga MX y confía en que la experiencia del Piojo pueda ser determinante para conseguir objetivos.

Herrera viene de dirigir a la selección de Costa Rica, donde no logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026. Sin embargo, su nombre sigue siendo uno de los más importantes del fútbol mexicano, con recorrido en clubes grandes y experiencia.

En lo económico, el entrenador percibía en el combinado centroamericano un salario cercano a los 6 millones de pesos mexicanos por temporada. Ahora, con su regreso al fútbol de clubes, el Atlante estaría dispuesto a igualar esa cifra o incluso superarla.

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Con su llegada, en el entorno del club ya comienzan a ilusionarse con la posibilidad de pelear en serio en el Apertura 2026, buscando volver a posicionarse entre los protagonistas del fútbol mexicano tras años de reconstrucción.

Comparación de salarios: André Jardine vs Miguel Herrera

En contraste, André Jardine, actual entrenador del América y según información publicada por el diario Marca, percibe un salario cercano a los 1,7 millones de dólares por temporada, una cifra significativamente superior a la que manejaría el Piojo Herrera en su regreso al Atlante.

En sintesis

Miguel “Piojo” Herrera es el nuevo entrenador del Atlante para la próxima temporada.

es el nuevo entrenador del para la próxima temporada. Herrera ganaba 6 millones de pesos anuales dirigiendo a la selección de Costa Rica .

anuales dirigiendo a la selección de . El salario de André Jardine en América supera los 1,7 millones de dólares por temporada.