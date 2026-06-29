Fabián Cubero contó con detalles una pelea con Cuauhtémoc Blanco que sucedió en 2007 en un partido entre Tigres y América.

Cuauhtémoc Blanco es uno de los grandes de la historia de México, pero su personalidad también le ha valido para entrar en muchas riñas con diferentes rivales a lo largo de su carrera. Tenía un carácter fuerte y no todos tenían buena relación con él.

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Este es el caso del argentino Fabián Cubero, quien jugó en Tigres de enero de 2007 a julio de 2008. En las últimas horas, el ex futbolista felino contó la anécdota sobre la conocida piña que le propinó a Cuauhtémoc Blanco en un duelo entre Tigres y América.

El relato de Fabián Cubero

“Había un jugador que yo detestaba en México, que era Cuauhtémoc Blanco. Era muy bocón, mucho biri biri. En el partido me decía ‘fracasado, yo tengo una Ferrari, tú eres un muerto de hambre'”, comenzó relatando Fabián Cubero en el programa argentino ‘Otro Día Perdido’.

“Yo iba acumulando bronca, viste, pero yo no era de discutir porque me guardaba la amarilla para cosas más importantes que discutir. Entonces estaba terminando el primer tiempo y cuando sacan el lateral yo le pego en las costillas. Y, claro, Cuauhtémoc Blanco se da vuelta y me empuja”, agregó el ex jugador de Tigres.

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“Yo le digo al árbitro ‘qué hace este, está loco’ y va y lo amonesta. Ahí se genera un tumulto. Cuauhtémoc Blanco en el segundo tiempo se fue a jugar para el otro lado así que logré el objetivo, aunque en esa época no había VAR pero después me sancionaron de oficio“, añadió Fabián Cubero.

Por último, el argentino contó el cariño que recibió en Monterrey por lo sucedido: “Igual, te digo que era un ídolo en los supermercados de Monterrey. ‘Qué buena piña a Cuauhtémoc, qué bien Cubero’ me decían y hasta hacían el gesto de la piña. Se puede ser ídolo por muchas cosas y no solo por meter goles”, concluyó Fabián Cubero entre risas.

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El partido que comenta el argentino sucedió el 27 de enero de 2007, cuando Tigres le ganó a América por 1-0 con gol de Emmanuel Cerda por la segunda jornada del Clausura 2007.

En síntesis