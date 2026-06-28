Los 3 refuerzos que ya no llegarían al Club América

Estos jugadores sonaban para reforzar al América y se ha confirmado que no serán parte del equipo para el Apertura 2026.

Con la llegada de Guillermo Almada se espera conocer qué pasará con los jugadores que están en el Mundial, si su futuro estará en el equipo, pero sobre todo quiénes serán los nuevos refuerzos para el Club América. De esta manera, ya empezaron a sonar varios nombres de posibles fichajes con la escuadra azulcrema.

Publicidad

Sin embargo, este domingo el insider César Luis Merlo dio a conocer que ninguno de los elementos que ya estaban en el radar o que por lo menos se habían revelado no llegarán al Nido por diferentes razones. Y es que la escuadra estaba pensando en diferentes opciones para posiciones distintas en caso de algunas salidas importantes.

¿Qué jugadores no llegarían al América como fichajes?

Merlo menciona que el primer jugador que ya no llegaría a la escuadra será precisamente Nelson Deossa, el futbolista del Real Betis estaba contemplado para que arribar a Coapa, puesto que las negociaciones que han tenido con esta plantilla han llegado a buen puerto cuando se han llevado a algunos elementos desde el Nido.

El segundo que tampoco llegará es Luis Chávez, este seleccionado nacional sí era uno de los deseos de Almada para la plantilla porque ha trabajado con él en Pachuca, pero revela que el mediocampista no será contemplado porque no tienen la solvencia económica para llegar a un acuerdo con el Dinamo de Moscú, por lo que no lo ficharán.

Publicidad

Y finalmente está Federico Viñas, que aunque ya tuvo un pasado con el cuadro azulcrema y podrían tener ese acercamiento para llevarse al delantero con el que ya trabajó Almada en el Real Oviedo, la realidad es que el plan de uruguayo no es precisamente volver a la Liga MX y su ideal de irse a Europa lo aleja totalmente de llegar al América.

En síntesis