Israel Reyes cada vez más lejos de la Roma

Fuentes revelaron que todo estaba listo para que Israel Reyes se fuera a la Roma, justo antes del Mundial ya habían hecho algunos acercamientos, pero hacía falta lo oferta. Sin embargo, Récord dio a conocer que desde la directiva de Ollamani, querían una oferta de 7 millones de dólares por el futbolista, sólo así lo dejarían salir.

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Israel Reyes ya no es opción en la Roma

Pero la situación estaría compleja, porque ahora el equipo de La Loba ya está en la búsqueda de un lateral derecho que podría ocupar su lugar. Se trata de Nahuel Molina, el argentino es uno de los deseos del conjunto de Gian Piero Gasperini y de acuerdo con la información de AS el costo del futbolista sería mayor del americanista.

Según con la información, el equipo giallorossi estaría ofertando 17 millones de euros por el futbolista, algo que no sería impedimento para pagar lo que esperaban por Reyes, pero es que la situación podría ser más compleja. La misma fuente menciona que Molina aunque está en el radar, también tiene otras opciones en la Premier League.

El tema es que en Italia ya tiene un historial y podrían apostar por él con su pasado en el Udinese. Pero esa no sería la única razón por la cual el conjunto de la capital italiana no ha ido por Reyes y es que al parecer tienen la mirada puesta en otro elemento por el cual estarían dispuestos a soltar hasta los 30 millones de euros.

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En caso de que la Roma no concrete el fichaje de Nahuel, la opción principal tampoco sería el mexicano, sino que iría por Givairo Read, actual jugador del Feyenoord. Hasta el momento son las únicas dos opciones que SkySports ha mencionado respecto a lo que busca La Loba para su plantilla, por lo que el futuro del mexicano en este equipo se ve lejano.

En síntesis