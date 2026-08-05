Esteban Solari fue autocrítico tras la derrota de Pumas con Charlotte: “Duele muchísimo”

Pumas debutó en la Leagues Cup con una derrota por 3-0 ante Charlotte FC. Las declaraciones de Esteban Solari tras la caída.

Pumas no comenzó de la mejor manera su andadura por la Leagues Cup 2026. El equipo de Esteban Solari perdió duramente por 3-0 frente a Charlotte FC este martes y de principio a fin fue superado por el conjunto de la MLS. Por eso el entrenador fue autocrítico.

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Luego de la caída de Pumas, Esteban Solari se hizo presente en la conferencia de prensa y reconoció que el equipo no estuvo a la altura y que le faltó intensidad competitiva. Sin embargo, el técnico mencionó que la derrota les servirá de aprendizaje.

La palabra de Esteban Solari

“Evidentemente no hicimos el partido que queríamos. Sinceramente, no logramos juntar la energía necesaria para comenzar este partido como de verdad queríamos. De alguna manera nunca logramos equiparar el comienzo del partido que ellos tuvieron y eso nos golpeó anímicamente”, comenzó diciendo Esteban Solari.

“Creo que los goles nuestros son errores, errores individuales, errores que se pueden evitar en un partido y eso nos condenó. Empezamos perdiendo el partido contra un equipo que se defiende bien y sabe manejar las transiciones. Los dos primeros goles llegaron en transiciones muy bien manejadas por ellos y mal defendidas por nosotros”, agregó el DT de Pumas.

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🗣️ "Duele muchísimo perder, pero siempre trae cosas buenas y hay mucho que corregir".



Esteban Solari pide aprendizaje en Pumas después de la goleada ante Charlotte.#LeaguesCup https://t.co/ImSSthmuw0 pic.twitter.com/LNRLnIbMMD — PressPort (@PressPortmx) August 5, 2026

“Es interesante aprender a competir a nivel internacional porque es algo que no se logra de la noche a la mañana. El jugador necesita una adaptación rápida a la intensidad de estos partidos y una gran cantidad de energía para mantenerse concentrado. Aquí se juega muy físico, muy fuerte, y cuando uno no está preparado para disputar el partido con la misma intensidad que el rival, la puede pasar mal, sobre todo cuando empieza perdiendo”, mencionó el argentino en su autocrítica.

Por último, Esteban Solari cerró diciendo que intentarán mejorar: “Para nosotros perder duele muchísimo, pero siempre trae cosas buenas porque deja mucho aprendizaje. Ahora hay que trabajar, corregir y preparar lo que viene”.

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El próximo partido de Pumas

Después de la derrota con Charlotte, ahora Pumas se enfrenta el próximo viernes con Cincinnati por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El equipo auriazul todavía tiene posibilidades de clasificar a la ronda eliminatoria pero para eso necesita ganar.

En síntesis