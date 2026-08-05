Dónde ver el Inter Miami vs Atlético de San Luis de la Leagues Cup

El conjunto del Inter Miami tendrá su debut esta noche en la Leagues Cup 2026, este equipo ya sabe lo que es conseguir el triunfo en este torneo y ahora con un equipo más competitivo buscará iniciar su camino ante el Atlético de San Luis de la Liga MX. La escuadra de Guillermo Hoyos quiere empezar con el pie derecho este torneo.

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Por su parte el cuadro potosino aunque busca dar la sorpresa como FC Juárez o Atlante para la Liga MX, es un equipo que hasta ahora no va muy bien en su arranque de torneo, ya que ocupa la posición número 15 de la tabla general con apenas 2 puntos sumados en las tres fechas, es decir, de los 9 posibles ha dejado ir siete.

En el caso del equipo de Miami, marchan con paso firme en la Conferencia Este de la Major League Soccer, puesto que se encuentran en el lugar dos de ésta con un total de 38 puntos en 18 enfrentamientos. Por el momento, el equipo que llegaría como favorito al duelo de esta noche sería precisamente esta escuadra ante la mexicana.

¿Cuándo y a qué hora es el Inter Miami vs Atlético de San Luis?

El juego de Inter Miami vs Atlético de San Luis se llevará a cabo en el Nu Stadium el día de hoy miércoles 5 de agosto de 2026 a las 17:30 horas del centro de México. Hasta el momento esta es la hora prevista, aunque en algunos casos los encuentros se han retrasado por las condiciones climatológicas por lo que hay que estar atentos a ello.

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¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

Este encuentro como es exclusivo de la Leagues Cup sólo podrá verse en México a través de la plataforma de streaming de Apple TV. Ninguna otra cadena en televisión abierta podrá transmitir este duelo, por lo que ésta será la única manera en la que los aficionados de ambos conjuntos podrán seguir este encuentro.

En síntesis