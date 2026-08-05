La decisión de Jaminton Campaz en Rosario Central que acercaría su llegada al América

América realizó una segunda oferta de 6 millones de dólares, pero Rosario Central rechazó la propuesta.

América avanzó en los últimos días por Jaminton Campaz, extremo colombiano que estuvo en el Mundial 2026 y que actualmente juega en Rosario Central. Después de una etapa de análisis, la directiva hizo una oferta que fue rechazada por el equipo argentino.

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En las últimas horas el América realizó una nueva propuesta, ahora por 6 millones de dólares. Y Rosario Central volvió a decir que no. Sin embargo, tras esta segunda oferta, la postura de Jaminton Campaz podría darle una ventaja a Las Águilas.

De acuerdo a lo revelado por Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de fichajes, el colombiano se negó a entrenarse con Rosario Central y pidió ser transferido.

Jaminton Campaz juega en Rosario Central desde febrero de 2023 (Getty Images)

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¿Cuánto dinero pretende Rosario Central?

Esta postura de Jaminton Campaz podría ayudar al América para bajar las pretensiones del conjunto argentino. Según pudo saber Bolavip, Rosario Central espera recibir 10 millones de dólares aproximadamente por el colombiano que estuvo en la Copa del Mundo.

Parece difícil que la directiva azulcrema haga una propuesta por esa cifra. Sin embargo, la decisión del futbolista de no entrenarse y de pedir el traspaso podría ayudar al América de recibir una respuesta afirmativa de Rosario Central en una posible tercera oferta subiendo un poco esos 6 millones de dólares ofertados.

En síntesis

América ofertó 6 millones de dólares a Rosario Central por Jaminton Campaz .

ofertó 6 millones de dólares a Rosario Central por . El futbolista Jaminton Campaz se negó a entrenar para presionar su transferencia al América.

se negó a entrenar para presionar su transferencia al América. Rosario Central pretende 10 millones de dólares para vender al extremo colombiano.