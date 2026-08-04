Malagón confirma su fecha de regreso con América

El portero de las Águilas estaría muy próximo a regresar al equipo y él mismo reveló su fecha.

Luis Ángel Malagón tuvo una lesión en el tendón de Aquiles en el mes de marzo mientras disputaba la Concacaf Champions Cup. Lamentablemente, el Club América no ha podido contar con él desde aquella ocasión perdiéndose incluso el Mundial con la Selección Mexicana, sin embargo, el portero ya reveló que estaría a punto de volver.

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El guardameta de las Águilas sostuvo una entrevista con Gibrán Araige de TUDN, donde habló de cómo es que ha vivido este proceso en el conjunto azulcrema, el apoyo que ha recibido por parte del club, pero también los malos momentos sobre las opiniones externas respecto a lo que representó su lesión, dejando ver que ha sido complejo.

¿Cuándo vuelve Malagón?

Sin embargo, se le iluminó la mirada en cuanto habló de la recuperación y de cuándo podría estar de vuelta en las canchas, tomando en cuenta que era el arquero titular por encima de Rodolfo Cota. Malagón menciona que estaría regresando máximo en un mes y aproximadamente serían dos semanas lo mínimo.

Si el parámetro fueran las dos semanas, el portero estaría de regreso en el duelo ante Juárez en la Jornada 5, de lo contrario, si se fuera al mes, el partido de su retorno a los tres postes sería ante Tijuana en el Estadio Azteca el próximo 5 de septiembre en la Jornada 7, siendo estas dos fechas las más óptimas para su regreso.

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Cabe mencionar que también dependerá de lo que decida Guillermo Almada, ya que la titularidad indiscutible la tenía con André Jardine, pero en caso de que se mantenga con la idea de Rodolfo Cota, podría haber ahí una competencia interna para saber quién se queda con este puesto con la nueva directiva técnica en el equipo.

En síntesis