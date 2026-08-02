Los fans de Tigres se asombraron al notar la ausencia del delantero en su tercer partido en Argentina.

La salida de Ángel Correa generó mucho fastidio en Nuevo León, no por la partida en sí del futbolista, sino por las formas y circunstancias en que se dio la misma. Por esa novela que se dilató tanto hasta definirse en contra de Tigres UANL, el delantero tendrá la maldición de los ‘Universitarios’ que lo seguirá en su camino.

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En su primer partido en su nuevo destino tras dejar México, el atacante no tuvo un gran debut como jugador de River Plate. Su equipo perdió ese encuentro de muy mala forma, el DT quedó cuestionado y profundizó la crisis deportiva reciente del club. Y en su segunda actuación, tampoco pudo ayudar a evitar otra derrota.

Ahora bien, cuando estaba por disputar su tercer juego en River, Ángel Correa no aparece en el once inicial ante Rosario Central para el duelo de este sábado por la tarde. El ex Tigres iba a ser titular por primera vez en el Monumental por la Liga Argentina, pero finalmente no estará disponible y no verá minutos ante la afición rojiblanca.

River sale sin Ángel Correa ante Central [Foto: Getty]

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De acuerdo a lo revelado por la cuenta oficial de River Plate, el delantero padece un traumatismo en el muslo derecho, que lo dejó afuera del cruce ante Rosario Central. Aunque estaba en la lista de convocados para el juego de la Liga Argentina, es baja de última hora para el compromiso de hoy en Buenos Aires por el torneo.

En el encuentro anterior del ‘Millonario’, Ángel Correa había pedido el cambio por una mini-lesión. Sin embargo, luego de ese episodio había podido reponerse y entrenar con normalidad como para jugar ante Central. No obstante, a falta de unos minutos para el comienzo del partido se confirmó que no firmará planilla vs. Central.

De este modo, el inicio de su nueva etapa ha sido de la peor manera. River Plate lleva cuatro caídas consecutivas en este 2026, el entrenador Eduardo Coudet está en la cuerda floja y Ángel Correa no puede colaborar. Desde lejos, Tigres UANL todavía no ha podido suplir su baja y también sufre la ruptura de los caminos entre ambos.