Atento, Chivas: desde Argentina ponen a Gabriel Milito en el radar de River Plate

El equipo Millonario atraviesa una crisis deportiva bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet y el DT del Rebaño Sagrado sería el favorito para reemplazarlo.

El inicio de campeonato de River Plate no pudo ser peor. El gigante argentino perdió los cuatro partidos que disputó este semestre a pesar de contar con el plantel más caro de la Liga Profesional y el principal apuntado es el entrenador, Eduardo Coudet.

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El ‘Chacho’ ya no tiene margen de error y la sensación es que podría tener los días contados en el Millonario si no logra revertir la situación. En este contexto, desde Argentina ya hablan de Gabriel Milito como el favorito para reemplazarlo.

Así lo informó el periodista Hernán Castillo en el programa Radio Con Vos 89.9: “El nombre que buscarían sería Gabriel Milito”. Sin embargo, acto seguido se mostró en contra de ese posible movimiento en el banco de River: “Para mí, cometerían un error. El nombre tiene que ser Ramón Díaz”.

"La dirigencia de River buscaría a Gabriel Milito para reemplazar a Coudet"



Hernán Castillo, sobre la crisis que atraviesa River. pic.twitter.com/nf2qezqgKK — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 3, 2026

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¿Hasta cuándo tiene contrato Gabriel Milito en Chivas?

El vínculo entre las Chivas de Guadalajara y Gabriel Milito se extiende hasta el 30 de junio de 2027. Por ende, River tendrá que hacer un resarcimiento económico para ficharlo en caso de decidirse por el Mariscal como sustituto de Coudet.

Cabe recordar que Milito llevó al Rebaño Sagrado a la Liguilla en su primer torneo, pero ahora comenzó el Apertura 2026 con un andar irregular: un triunfo, un empate y una derrota en tres partidos disputados.

En síntesis

Eduardo Coudet acumula 4 derrotas en 4 partidos disputados con River Plate.

acumula 4 derrotas en 4 partidos disputados con River Plate. Gabriel Milito figura como el candidato principal para asumir la dirección técnica de River.

figura como el candidato principal para asumir la dirección técnica de River. 30 de junio de 2027 es la fecha de finalización del contrato de Milito en Chivas.