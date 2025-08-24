La Selección Mexicana volverá a salir a la cancha en septiembre próximo para afrontar una nueva fecha FIFA con amistosos en Estados Unidos ante Japón y Corea del Sur. De cara a esos encuentros, Javier Aguirre organizó un microciclo que constará de entrenamientos únicamente con futbolistas de la Liga MX entre el lunes 25 y el miércoles 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento.

Uno de los equipos que cuenta con representación en esta convocatoria es Tigres UANL, que en las últimas horas sumó un nuevo nombre a una nómina en la que se encontraban Ozziel Herrera y Diego Lainez. Se trata de Juan José Purata, quien se transforma así en el 24° citado por el experimentado entrenador de 66 años.

Al respecto, cabe destacar que el defensa central universitario participó en los nueve encuentros que disputó Tigres UANL en esta temporada, siendo titular en ocho de ellos. Así, el futbolista de 28 años tendrá la posibilidad de luchar para obtener su segunda convocatoria oficial con el Tri.

Purata se transformó en el tercer convocado de Tigres para este microciclo tras Ozziel Herrera y Diego Lainez. (Imago7)

En ese sentido, vale recordar que Purata fue citado por Javier Aguirre para los amistosos previos a la Copa Oro 2025 ante Suiza y Turquía, aunque no vio minutos en ninguno de ellos. Posteriormente, formó parte del grupo de quienes fueron removidos de la nómina de jugadores que disputaron el torneo continental.

De esta manera, Tigres queda como el cuarto equipo con más convocados para este microciclo solo por detrás de Chivas, quien posee cinco representantes, Rayados y América, estos últimos dos con cuatro nombres.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

Cabe destacar que la Selección Mexicana volverá a salir a la cancha el sábado 6 de septiembre, día en el que se medirá ante Japón en el Oakland Coliseum a partir de las 20:00 horas (CDMX). Tres días más tarde jugará ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville a la misma hora.